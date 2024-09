Alina o brutalnom vršnjačkom nasilju: 'Došao je i gurnuo me u kontejner. Osjećala sam bol...'

Početak je trećeg ciklusa u 'Životu na vagi', Samanta je u prošloj epizodi spasila Maju jer se sama javila da želi kući, Davorka i Mateo postali su novi tim, a Antonio je shvatio da se mora trgnuti inače će i on brzo napustiti show.

Uslijedio je još jedan trening, a svi su odlučili dati još malo više. Edo je zadovoljan Antonijinim i Ivičinim napretkom dok i dalje smatra Larisa nije u potpunosti posvećena vježbanju, s čime se složila i ona.

Foto: RTL

Trener je primijetio da se Larisa trudi svima ugoditi i objašnjavao joj je da od toga nema ništa, a ona je pričala da je takva i vani. Dotaknuli su se i njezinih roditelja i općenito roditeljstva i Larisa se rasplakala kad je sjetila mame jer želi da bude ponosna na nju.

Mirna se malo više posvetila Antoniju jer joj smeta što mu je potrebno da ga netko gura kroz život.

- Trebao bih se puno više zalagati na treninzima - rekao je i dodao da mora više vjerovati u sebe.

Foto: RTL

Maja je otkrila kako ju je pogodilo što je na prošlom vaganju izgubila malo kilograma jer se jako trudi na treninzima, ali da ju je pogodilo i što je Samanta izašla umjesto nje.

- Dat ću se i dalje kao prva dva ciklusa, sad će biti bolje jer sam imam bolju kondiciju - rekla je.

Alina dobivala batine zbog debljine u djetinjstvu

Alina je još jedan trening dala maksimum i ponovno pričala kako je u djetinjstvu dobivala batine zbog debljine te da su je roditelji branili koliko su mogli, ali da bi joj tada bilo još gore.

- Zvali su me tužibaba i govorili da me roditelji štite jer sama ne mogu - objasnila je nastavila pričati kako joj je jedan dečko bacio češalj u kontejner te da je ona čekala da svi odu kako bi mogla otići po njega i kad je mislila da je sigurno, sagnula se po češalj i jedan ju je dečko, koji se očito skrivao, gurnuo u kontejner!

Foto: RTL

- Osjećala sam sram, agresiju, bol… Boljela me duša, sve me boljelo, a svi su se smijali kao i uvijek. Gotovo nikad nisam čula svoje ime, uvijek su me zvali: krava, debela svinja, vlak… Znači, stigao nam je vlak!

Frustraciju i bijes izbacivala je pisanjem pjesama, kreativnost joj je bila ispušni ventil. Mirna ju je nazvala pravim herojem, a Alina joj je zahvalila na tim riječima.

Foto: RTL

Svi su odradili dobar trening, a Edo je posebno pohvalio Antoniju i Ivicu.

- Mislim da se može puno očekivati od njih, i to ubrzo - rekla je Maja. Mirna je istaknula Davorku i Matea kako su danas pokazali puno više nego na prijašnjim treninzima, a Edo je odlučio naučiti Antonija voziti bicikl!

- Edo se znojio više nego ja. Žao mi ga je malo - rekao je najmlađi kandidat u showu, no premda nije naučio isprve, trener je rekao da neće odustati.

Foto: RTL

Larisa provjeravala hranu

Današnje teme sa psihologinjom bile su mentalno zdravlje, kako produljeni stres negativno djeluje na naše tijelo te što je važno za mentalnu dobrobit. Nakon predavanja Larisa je iznijela što je muči - išla je provjeravati hranu te komentirala kako je u nekoliko obroka dobila više kalorija.

- Smatram da je to ozbiljna tema, unos kalorija je prema Martininim uputama i zašto to pojedinci ne shvaćaju ozbiljno - stvarno ne znam. Možda nisu bili svjesni gdje dolaze - rekla je Larisa, a Esmir joj je rekao da si važe sama te da kad piše kriška kruha, naravno da ne bude uvijek isto odrezana.

- Ti se brini za sebe - rekla joj je Nikolina i dodala da sve provjeri ako sumnja da je dobila više kalorija.

Foto: RTL

Nikolina, Esmir i Antonio otišli su pripremati jelo, kad im se u kuhinji pridružio poznati chef Mario Mandarić, suvlasnik i glavni chef zagrebačkog restorana Noel s Michelinovom zvjezdicom.

- Danas sam došao malo kuhati s kandidatima, vidjeti što im ostaje nakon kuhanja i pokazati im da zdrava hrana može biti dobra i izazivati ovisnost kao junk food - kroz smiješak je rekao Mario, a Nikolina se jako radovala što će kuhati s njim.

Chef Mandarić pripremao zdrava jela

Chef im je odlučio pokazati kako se priprema kvinoja, a Esmir je iskreno priznao da nikad nije čuo za tu namirnicu.

- Znam što je ječam, zob, riža, grah, i to je to - rekao je, a Mario je je dodao:

- Ljudi misle da je zdrava hrana skupa i neukusna, a ja ću im pokazati da to ne mora biti tako.

Antonio je dobio zadatak da otkošti piletinu, a Mario ga je ispitivao o kuhanju dok je Nikolina dobila dojam da mu se malo nelagodno opustiti u kuhinji jer se boji da će nešto zeznuti.

Foto: RTL

Antonio je otkrio da je izgubio interes za kuhanje jer radi u restoranu brze hrane, gdje se polugotova hrana samo ispeče i nema nekog eksperimentiranja s hranom i začinima.

Mario ga je pozvao da dođe kod njega u restoran i vide kako oni pripremaju hranu, što je Antonio objeručke prihvatio.

- U šoku sam zato što mi je sve fino i sretna sam što mogu sa zdravom hranom zamijeniti onu nezdravu - rekla je Nikolina koja jedva čeka isprobavati nova jela.

Foto: RTL

I Esmiru je sve bilo ukusno, kao i ostalim kandidatima koji su došli kušati što su im pripremili.

- Nadam se da će u njima proraditi kreativnost jer će vidjeti da i od obične namirnice mogu napraviti nešto zanimljivo - rekao je chef Mandarić.

- Htio bih nastaviti s tim i zadovoljavati ljude sa svojom hranom - rekao je Antonio.