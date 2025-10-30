Obavijesti

Show

Komentari 0
Transformacija koja nije stala na vagi

Alina Pantseyeva iz 'Života na vagi': Prije sam od odjeće samo mogla birati kape i rukavice...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Alina Pantseyeva iz 'Života na vagi': Prije sam od odjeće samo mogla birati kape i rukavice...
6
Foto: Instagram

Prije godinu dana pobijedila je u showu 'Život na vagi', nakon što je smršavjela više od 70 kilograma. Danas, godinu dana kasnije, živi mirnije i svjesnije

Prije godinu dana Alina Pantseyeva pobijedila je u 'Životu na vagi' i ostvarila rezultat koji je impresionirao gledatelje diljem Hrvatske. U emisiju je ušla sa 145,3 kilograma, a na finalnoj vagi stajala gotovo upola lakša, s 73,6 kilograma. Danas živi mirnije i svjesnije. Naučila je kako izgleda život nakon velikog preokreta, onaj u kojem disciplina i strpljenje znače više od brojki na vagi. 

Trening, ples i šetnje postali su dio njezine svakodnevice, ali priznaje da nije uvijek lako održati isti tempo. Unatoč tome, ne odustaje od zdravih navika koje su joj promijenile život.

- U ovih godinu dana uložila sam puno truda da zadržim kilažu, da radim na prehrani i da aktivnosti uklapam u svoj svakodnevni raspored. Većina mojih dana danas izgleda dosta drugačije, dani su mi puno ispunjeniji aktivnostima. Naravno da imam periode kad nisam u fizičkom ili psihičkom stanju održavati aktivan način života, ali na prehranu pazim maksimalno moguće - rekla je za Net.hr.

ZELENA LINIJA ODLUČUJE Ovo je petero najboljih u Životu na vagi: Tko će sve ići u finale?
Ovo je petero najboljih u Životu na vagi: Tko će sve ići u finale?

Kilogrami joj variraju, ali to smatra potpuno prirodnim.

- Naravno, težina nije statična, nego dinamična, mijenja se čak i tijekom dana, a kamoli tijekom mjeseca, osobito kod žena. Moja težina varira unutar pet kilograma mjesečno, ponekad manje, ponekad više, pogotovo kad idem na neku proslavu pred ciklus, onda imam 'kombo'. Tada se zna zadržati puno vode, ali se sve vrati u normalu nakon nekog vremena - objasnila je pa nastavila:

Foto: MAJA BOTA ŠTRBE za RTL

- Važno je razumjeti da se voda kod bivših pretilih osoba zadržava drukčije nego kod onih koje nikada nisu imale višak kilograma. Pretili imaju više masnih stanica i skloniji su većem zadržavanju vode, zato se ne treba plašiti ako vaga pokazuje čak tri kilograma više nakon jednodnevne fešte. To je voda koja se zadržava zbog veće konzumacije ugljikohidrata i soli i koja će otići za nekoliko dana ako se vratite uravnoteženoj prehrani.

Prehranu je prilagodila svom životu i ritmu. 

- Prije sam ih rijetko konzumirala, ali su mi sada jaja među top namirnicama, jedem ih gotovo svaki dan, najčešće za doručak uz svježi sir ili Skyr, integralni kruh i salatu. Također sam dobila koristan savjet da u hladnjaku uvijek imam kuhana jaja i pojedem ih ako jako ogladnim. Za međuobrok najčešće pojedem voće ili povrće sa Skyrom ili svježim sirom, uz malo badema, oraha ili lagano prepečenog na tavi bez ulja sezama ili kakaa s medom ili zaslađivačem, ovisno o tome želim li nešto slano ili slatko. Jedem i ono što zovem ''hrana za glavu''. To su slatkiši, kolači, komadić torte, čokoladica ili sladoled - ispričala je Alina.

Foto: Instagram

Brzu hranu gotovo više ne jede, a slastičarnice posjećuje rijetko. Sve što nekad nije mogla sad radi s mjerom, ali bez grižnje savjesti. Danas uživa u stvarima koje su joj nekad bile nedostižne. Odlazak u shopping više nije stres, nego zadovoljstvo.

- Prije sam od svega što se nudilo u dućanima najčešće mogla odabrati samo kape i rukavice - dodala je.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025