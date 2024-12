Alina za 24sata o životu nakon pobjede: Znam što ću s novcem, a imamo i novog člana obitelji

Prošli tjedan nisam razumjela što se događa, tek sada shvaćam, ali i dalje mi je čudno. Još uvijek ne mogu izdvojiti sve emocije koje su me preplavile, priznala nam je Alina Pantseyeva, prva ženska pobjednica RTL-ovog showa "Život na vagi". Na njenom putu do skidanja čak 71,1 kilograma pratili su je brojni televizijski gledatelji, uživala je veliku podršku, a kako i ne bi kada je dokazala da se uz disciplinu, trud i znoj snovi mogu ostvariti, no simpatije je pokupila i svojom pozitivnom energijom.

Prvo mjesto proslavila - fritulama

Na pitanje je li pobjedu proslavila nekom slasticom nasmiješeno je rekla: "Ooo, da".

- Bile su to fritule, najobičnije i to dječja porcija, ove Dubai još uvijek nisu moja razina ha, ha. Nisam jela slatko pola godine, tako da su fritule za početak dovoljne. Suprug i ja otišli smo nakon finala, ja onako sa šminkom, na naš zaprešićki Advent. Dečko koji je prodavao fritule me prepoznao pa mi ih je poklonio - ispričala nam je Alina.

Foto: Privatni album

Ide na satove plesa

Posjetila je i set "Superstara" kako bi pružila podršku Nikoli Batinoviću, a tada se fotografirala s Nikom Turković koja koje je poručila: "Ti si kraljica svemira". Sada sa svojih 73,6 kilograma ide i na satove plesa u studio Larise Lipovac Navojec.

- Pohađanje satova plesa su mi omogućili RTL-ovci, godinu dana kod Larise, a ja sam tamo oko dva mjeseca kod trenerice Sandre. Vježbamo uz glazbu suvremeni ples, a u kojem pravcu će se razvijati još uvijek ne znam. Sa mnom ide i suprug, ali njemu je malo teže jer ima problem s koljenom i čeka operaciju - govori nam.

Foto: Privatni album

Renné Mracni Znikovski nakon njezinog izlaska iz showa je izgubio 17 kilograma i drži se plana prehrane nutricionistice Martine Linari.

- Njemu jako odgovara i mislim da ćemo se u budućnosti držati Martininog plana. Malo ću povećati kalorijski unos, ne bih htjela sada izgubiti još kilograma jer je i ovako veliki šok za tijelo - kaže Alina.

Udomila malenu mezimicu, nagradu će potrošiti na zdravlje

U "Životu na vagi je" naučila plivati, a priznaje da bi voljela nastaviti ići na bazen, a pridružio bi joj se i suprug. Njihova obitelj postala je bogatija za još jednog člana jer su udomili malenu ženku pasmine Shih Tzu, koju su nazvali Aloe vera.

- Ima pola godine i problem s nogicama, kao i mi u obitelji. Nije hodala pa su joj operirali kukove, tako da sada malo šepa. Kada sam pročitala da ima te probleme, poželjela sam je u našoj invalidnoj obitelji - našalila se Alina koja osvojenih 20.000 eura iz showa planira uložiti najbolje moguće - u zdravlje.

Foto: Privatni album

- Suprug tri godine čeka operaciju koljena, ja imam problem s vidom i nogama, listom. Ispalo je da sam i ranije trebala otići liječniku. Voljela bih srediti naše zdravlje, da pametno potrošim novac, a ne na neku glupost. Ako nešto ostane, voljela bih dati svekru da malo sredi kuću, a i da bude nešto za našeg psića - priznaje.

Stižu čestitke sa svih strana

Među brojnim čestitkama koje joj ovih dana pristižu na društvenim mrežama, porukama podrške, Alini se javljaju i oni koji joj priznaju da su krenuli njezinim putem te da njenim primjerom upisuju teretane, treninge...

- Ranije sam radila u jednom call centru, ali ni sama više ne mogu obraditi toliku količinu poruka. Puno ljudi mi se javlja, traže savjete, pišu mi da su krenuli mojim putem, da vježbaju i bore se - kaže.

Foto: Privatni album

'Moj problem sada proživljavaju drugi, treba biti glasan'

Veliku pažnju javnosti imala je njezina ispovijest da je radi debljine u svojim školskim danima bila zlostavljana, ali tužno nam govori da joj se danas javljaju djeca s istim problemima.

- Moje iskustvo bilo je prije gotovo 20 godina, tada nismo bili izloženi društvenim mrežama, nisam imala mobitel, kao ni moji vršnjaci. Mislila sam da se to nasilje događalo jer su bila takva vremena, poslijeratne godine, tranzicija... Ljudi su bili manje informirani nego danas. Ali nisam očekivala da je nasilje u tolikoj mjeri i dalje prisutno. Javljale su mi se cure koje trpe iste probleme kao ja tada i baš sam se iznenadila, negativno - priča nam Alina.

Ona je o svom gorkom razdoblju otvoreno pričala i mišljenja je da o nasilju treba glasno govoriti.

- O problemu se ne zna kada se o njemu ne priča. S mamom imam dobre odnose i kada sam išla u školu pitala sam je mogu li podijeliti s njom što me muči i saslušala me. Mislim da bi svaki roditelj trebao tako postupiti. Možda je i dalje problem to što će drugi ljudi reći, tradicija i različiti pogledi, pa zato neki biraju šutnju - kaže.

Foto: Privatni album

Dodala je kako su joj se znali javljati i ljudi koji nisu povjerovali u njezinu priču jer su "ljudi u Bjelorusiji dobri i pristojni".

- Nisam ni pričala o odraslima koji ipak, vjerujem, slijede neke kodekse ponašanja. Nasilje se često događa u zatvorenim krugovima, a upravo je škola jedno od takvih mjesta. Tamo se u dječjim danima provodi najviše vremena i koliko god nam je lijepo i zabavno, problemi su neizbježni. Moj razred je bio odličan, tamo me nitko nije dirao, već djeca starija od mene godinu-dvije. Na tom mjestu su bile tri škole, dolazili su i dječaci iz domova za nezbrinutu djecu, oni nažalost nisu ni imali roditelje koji bi sudjelovali u njihovom odrastanju - zaključila je Alina.