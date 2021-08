Dino Dvornik, neprežaljeni kralj funka i glazbeni kreativac iza kojeg su ostali brojni hitovi i svevremenske pjesme, danas bi proslavio svoj 57. rođendan. Osim što je iza sebe ostavio bogati objavljeni glazbeni opus, ostavio je i neke pjesme koje nikada nisu dovršene i objavljene. Jednu od njih, Na Karibe, sačuvao je i završio njegov producent i kantautor Srđan Sekulović Skansi, koji je za pjesmu napravio glazbu i aranžman, a stihove je napisala Alka Vuica.

- Imao sam taj demo, 'Na Karibe', koji je bio u dosta lošem stanju, bila je to na brzinu sklepana ideja u nekom trenutku kakvog smo znali imati Dino i ja. Dugo je stvar stajala sa strane, a onda sam malo po malo, restaurirao fragmente kao arheolog s djetlićem i kistom te nakon mukotrpnog rada, dobio nadu da možda nešto bude. I gle slučajnosti, par dana nakon toga sam, družeći se sa Alkom, skužio da obožava Jamajku i tamo često ide. Plus, ona i Dino su bili baš dobri frendovi, čak joj je Dino radio na nekim njenim pjesmama kao producent. Odmah sam ponudio Alki da završi tekst i gostuje kao vokal što je ona oduševljeno prihvatila... i eto, još par godina poslije, konačno smo završili i smiksali Karibe - poručio je Srđan Sekulović Skansi.

- Nit vodilja u pisanju pjesme bio je refren 'Na Karibe' koji je smislio Skansi, a onda sam ja inspirirana refrenom i svojom ljubavi prema Jamajci napisala ostatak pjesme. Skansi je htio da je otpjevam dubokim glasom, u stilu Grace Jones i tako je dobila svoj oblik - poručila je Alka o pjesmi 'Na Karibe 'koju su odlučili objaviti na njegov 57. rođendan te brojnim fanovima omogućiti da nakon 13 godina ponovo čuju glas Dine Dvornika u novoj-staroj pjesmi, za koju vjeruje da će se ljudima svidjeti, a sigurna je i da bi se i Dini svidjela.

- O tome smo stalno i razmišljali jer nam je to i najvažnije. Ali, poznavajući Dinu, mislim da bi mu se krajnji rezultat svidio. A ako ga je netko dobro poznavao u glazbenom smjeru, onda je to sigurno Skansi koji je s njim do kraja surađivao - izjavila je Alka za tportal.hr.

Iako je Alka s Dinom surađivala mnogo puta, ovo je, kaže, posebna odgovornost i nešto potpuno drugačije.

- Objaviti duet s Dinom nakon 13 godina je na neki način uzbudljivo, a opet i toliko nevjerojatno da mi se čini kao san – poručila je. Fotografije Dine Dvornika korištene u spotu potpisuje Stephan Lupino.