Alka Vuica priznala: 'Da, Marko Grubnić mi je popeglao fotku...'

Pjevačica Alka Vuica (62) kandidatkinja je na 15. listi koalicije Rijeke pravde u VI. izbornoj jedinici na nadolazećim parlamentarnim izborima. Nakon što je objavila svoj drugi predizborni plakat, mnogi su je prozvali da je pretjerala s fotošopom. Pisali su da joj je u uređivanju fotografije pomogao Marko Grubnić, a Alka im je sada odgovorila, i to prirodnom verzijom plakata.

- Bez photoshopa! Napali su me svi da me uredio Marko Grubnić… I moram priznati da je to istina! Al ja to volim i volim da sve bude uređeno i sređeno! Skupo! Takvu želim Hrvatsku!!! Da izgleda kao ja i kad je opljačkana i umorna od svega… Kad joj se više ništa ne da….Želim Hrvatsku koja prkosi vremenu!!! I svim pljačkašima,onu Hrvatsku koja će biti još bolja,za našu djecu,za naša polja,za sve one koji su ostali,a mogli su otići…Upravo zato sam se priključila SDP-u i Rijekama Pravde - napisala je pjevačica, pa nastavila:

- Volim i da se meni ne vide godine i da je sve izgleda ljepše i da nam nije smeće pred kućom i da smo svi sretniji i pametniji. Ako želite da budem bez fotoshopa,bit ću kakva jesam… Ali, ljepša sam obrađena. I Svijet koji živite bit će vam ljepši i uređeniji i živjet ćete bolje bez laži i prevara današnjeg vremena!

Svoju je objavu završila pozivom biračima da izađu na izbore.

Prisjetimo se, Alka nam je nedavno progovorila o svojoj odluci da se kandidira na izborima.

- 'Za ideale ginu budale', rečenica je Bore Čorbe koju sam skužila nakon kandidature. Svijetu generalno treba jedna revolucija. Ja sam bila ispred Zelenih. Vjerovala sam da Hrvatska može zadržati svoju eko sigurnost. Da smo se nakon rata prozvali ekološkom državom s prekrasnim izvorima vode, šumama, morem, prirodom, imamo mogućnost za 50-ak godina, kao ekološka država, da budemo jedna od najbogatijih država u Europi - rekla nam je tad Alka.