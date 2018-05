'Alkohol me odveo do droga, on ti oduzme strah i nije te briga'

Cornellova udovica Vicky Karayiannis (39) na prvu godišnjicu glazbenikove smrti organizirala je javno bdjenje na njegovu grobu. Vicky ističe kako su joj Chrisovi obožavatelji postali 'proširena obitelj' jer su joj pomogli u teškom razdoblju otkako je izgubila supruga.

- Chrisa su mnogi voljeli. Djeca i ja smo zahvalni svima vama što ste ostali uz nas kroz sve ovo. Vaša ljubav stvorila je blisku zajednicu koja je poput obitelji. Podržali ste nas, zajedno smo žalovali i pomogli ste nam da zacijelimo rane. Ne bismo uspjeli preživjeti posljednjih 12 mjeseci bez vas. Želimo da nam se vi, naša proširena obitelj, pridružite na danu molitve te da ga se zajedno sjetimo – napisala je Vicky.

Beživotno tijelo Chrisa Cornella, koji je sa svojim bendom Soundgarden bio jedan od začetnika prvog vala grungea u Seatlleu, 18. svibnja prošle godine pronašli su tjelohranitelji u kupaonici hotelske sobe u Detroitu.

Bilo je to samo nekoliko sati nakon Soungardenova nastupa u Fox Theatreu s kojim je tad bio na američkoj turneji.

Cornell je tragično preminuo u 53. godini. Iz odjela za sudsku medicinu američke države Michigan utvrdili su da je roker počinio samoubojstvo vješanjem.

Toksikološki nalazi otkrili su kako je u trenutku smrti u organizmu imao poveću dozu lorazepama koji se koristi za liječenje anksioznih poremećaja.

Supruzi Vicky je prije smrti u telefonskom razgovoru rekao kako je možda uzeo dvije ili tri tablete za smirenje više.

- Tu večer nije mogao donijeti ispravnu odluku jer je bio pod utjecajem lijekova. Ali, moj je suprug bio daleko od rokenrol narkića. Trudim se ne kriviti sebe, ali je teško. Bilo je znakova da se ponovno drogira – kazala je u intervjuu prije tri mjeseca kroz suze Cornellova udovica.

Bili su u braku 13 godina. Imaju kći Toni (13) i sina Christophera Nicholasa (12). Cornell iz prvog braka sa bivšom menadžericom Soundgardena, Susan Silver (59), ima i kći Lillian Jean (17).

- Bio je najveći rock pjevač naše generacije – rekla je Silver nakon Chrisove tragične smrti. Susan i Chris razveli su se 2004., a ubrzo nakon toga završili su na sudu jer mu nije htjela vratiti kolekciju od 15 gitara.

- Čini mi se da neki neobjašnjivo jadni ljudi koji su uključeni u glazbenu branšu zaboravljaju kako nisu oni ti koji pišu pjesme, eksponiraju sebe te izlažu svoje tajne publici i to na najintimnijoj razini – poručio joj je tad Cornell koji je sudskom presudom 2008. dobio gitare natrag.

Glazbenik je otvoreno govorio o svojim patnjama zbog depresije i agorafobije, kao i o porocima.

U mladosti je bio ovisnik o narkoticima, a kasnije i o alkoholu, s kojim su problema imali i njegovi roditelji. Tvrdio je da ne pije od 2002. kad je bio na liječenju.

- S 14 godina sam probao PCP i imao sam jako loše iskustvo jer inače imam problema s napadajima panike. Naravno, nikome nisam rekao što se dogodilo. Razvio sam strah od otvorenog prostora jer sam imao flashbackove. Do šesnaeste godine nisam imao prijatelja, većinu sam vremena provodio kod kuće. Do tada sam smatrao da je svijet velik i pun mogućnosti, ali odjednom mi se učinilo kao više ništa nisam sposoban napraviti. Nisam se drogirao sve do dvadesete godine, ali sam počeo puno piti jer sam bio dijete dvoje alkoholičara. To me na kraju dovelo do droga. Uvijek čuješ da marihuana vodi do težih droga, ali u stvari je to alkohol, jer on ti oduzme strah. Najviše sam eksperimentirao s drogama u trenucima kada sam bio toliko pijan da me za ništa nije bilo briga – priznao je Cornell koji je 1994., povodom smrti svog kolege Kurta Cobaina progovorio i o samoubojstvu.

- Svi imaju neku gotovo romantičnu sliku o tome zašto se Kurt ubio. Kažu da nije mogao podnijeti slavu ili da je bio ovisnik, pa je jednostavno odlučio oduzeti si život. Ali to nije tako, nitko ne zna što uistinu natjera čovjeka na takav čin. Da ja počinim samoubojstvo, učinio bih to na način da nitko ne zna da sam se sam ubio. Ako će jednog dana moj život biti toliko sje**n da ću se htjeti ubiti, zadnja stvar koju bih htio je povrijediti puno ljudi – rekao je tad Chris.

Osim Soundgardena, osnovao je i grupe Temple of the Dog te Audioslave. Za pjesme Soundgardena 'Black Hole Sun' i 'Spoonman' 1994. je osvojio Grammyje.

Desetljeće prije legendarnih The Rolling Stonesa, u Havani je 2005. gostovao Audioslave. Bio je to prvi veći koncert na Kubi na kojem je nastupao jedan američki rock bend.

- Nakon Kube nisam više isto razmišljao. Shvatio sam što je glazba i da je ona jezik kojeg svi razumiju, neovisno o onom kojeg govoriš – istaknuo je svojedobno Cornell.

Izdao je pet samostalnih studijskih albuma, a na izdanju 'Scream' iz 2008. surađivao je s producentom i reperom Timbalandom (46).

U travnju 2016. prvi je puta nastupao pred zagrebačkom publikom. Ulaznice za koncert u Lisinskom na kojem je promovirao solo album 'Higher Truth' rasprodane su u samo tri sata nakon puštanja u prodaju.

Cornellov nastup je, uz one sastava U2 u Zagrebu i glazbenika Davida Gilmoura u Puli, među najbrže rasprodanima u Hrvatskoj.