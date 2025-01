Aloy i robotske zvijeri stižu na velike ekrane: Sony će snimiti film po hitu Horizon Zero Dawn

Ekranizacije hit igara u posljednje vrijeme su pun pogodak, što je pokazao i The Last of Us na MAX-u (druga sezona stiže u travnju), a sada stiže još jedna. Sony je jučer na CES-u u Las Vegasu potvrdio da će Horizon: Zero Dawn igra dobiti svoju filmsku ekranizaciju.

Horizon serijal je jedan od najvećih PlayStation hitova posljednjih godina, a prva igra iz 2017. godine krajem prošle godine je dobila i verziju za PlayStation 5 konzole. Uz nekoliko nastavaka stigla je i LEGO igra te verzija za VR uređaje, što samo govori o kakvo se 'zlatnoj koki' radi.

Priča inače prati glavnu junakinju Aloy u postapokaliptičnom svijetu kojim dominiraju robotske životinje koje ona mora tamaniti na putu dok otkriva tajnu svog podrijetla, ali i razloge zašto je svijet takav kakav je.

Inače, prije više od dvije godine spominjala se i Netflix serija, no od toga se odustalo.

PlayStation Productions i studio Columbia Pictures radit će na filmskoj verziji Horizona, ali još nema nikakvih detalja o glumici koja bi je mogla glumiti, kao i o drugim detaljima filma.

Ovo je samo jedna od Sonyjevih najava sa CES-a. Ekranizirat će i Helldivers 2 te Until Dawn, ali stiže i anime serijal baziran na Ghost of Tsushima igri.