Alta Mira se udaljila od ostalih: Oni će to protumačiti kao da sam sotona koja ne želi pričati!

U novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' Alta Mira je sjedila sama za drugim stolom, dok su se ostali kandidati družili. Prokomentirala je kako drugi za nju misle da je sotona koja ne želi razgovarati s njima.

Foto: rtl

- Ja sam bila u svojoj kontemplaciji. Ja imam savjest sa sobom ujutro i razmišljam o samoj sebi i načinu na koji ću provesti dan. Automatski sam znala da će oni to protumačiti kao da sam sotona koja ne želi pričati, tipično za društvo - rekla je Alta.

Foto: rtl

- Nisam imao neki kontakt sa Šeherezadom. Jednostavno mi je malo odbojna - rekao je Siniša.

- Načula sam da me zove sotona, rekao je: 'Ovo je sotona'. To je žena sotona, to je zla žena. On je kao Samaritanac i društveno dobro - objasnila je.

