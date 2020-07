Kako se sve dogodilo u Australiji za vrijeme snimanja filma, lagao je produkciji da se ozlijedio sam, pri\u010depiv\u0161i si prst vratima. Nakon ozljede raskrvavljenom je rukom tada\u0161njoj supruzi ostavljao poruke na ogledalu. Fotografije potvr\u0111uju njegovu poruku i ozljedu, no Heard tvrdi da nema nikakve veze s ozlje\u0111ivanjem nego da si je Depp to uradio sam u jednom od mnogobrojnih ludila prouzrokovanih ovisno\u0161\u0107u o alkoholu i te\u0161kim drogama. U to vrijeme optu\u017eio ju je da ga vara s holivudskim glumcem i scenaristom Billyjem Bobom Thorntonom (64) te ju je, tvrdi njezin odvjetni\u010dki tim, tri dana dr\u017eao u zato\u010deni\u0161tvu i maltretirao.\u00a0

Heard se\u00a0razvela od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze.\u00a0Zatra\u017eila je rastavu u svibnju 2016.\u00a0te odmah potom dobila privremenu sudsku za\u0161titu od Deppa. Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike', a nasilje je, po njezinim rije\u010dima, kulminiralo kad bi Johnny bio pod utjecajem alkohola i droga. Tvrdi kako ju je udarao, a jednom ju je prilikom pogodio mobilnim telefonom u lice i nanio joj vidljive ozljede.

