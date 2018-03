Amel Ćurić je pobijedio u ulozi Josipe Lisac: Baš si ga zakucao

Zadovoljna sam što nisi otišao u pretjerivanje, rekla je članica žirija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' Nives Celzijus (36) natjecatelju Amelu Ćuriću (37). On se trasformirao u glazbenu divu Josipu Lisac i pobijedio u drugoj emisiji.

- Baš si ga zakucao u drugom dijelu, svidjela mi se ta neka decentnost - pohvalio je Amela član žirija Saša Lozar (37). Njegovog kolegu Damira Kedžu (30) također je oduševila izvedbe Josipe Lisac te je otkrio kako se naježio tri, četiri puta.

- Svaka ti čast. Odličan nastup - istaknuo je Kedžo. Mario Petreković (45) složio se s kolegama u žiriju i rekao kako je Amel bio fenomenalan te da vokalno jako sliči Josipi te ocijenio nastup 'josipalističnim'. Svoje zadovoljstvo izvedbom žiri je, osim komentarima, pokazao i bodovima, a Amel je završio na na vrhu rang liste. Nova TV će darovati 10.000 kuna Mreži udruga osoba s invaliditetom Dalmacije iz Splita zahvaljujući Ćurićevoj pobjedi.

Paola Valić Bekić (35) u drugoj emisiji je utjelovila 'rock baku' Tinu Turner s pjesmom Golden Eye, a Petreković je nakon njezinog nastupa najavio da će svoju periku koju je imao staviti o klin i reći zbogom imitaciji te glazbene dive.

- Sjajan glas. Bila si divna - rekao je Mario koji se prisjetio kako se on transformirao u tu pjevačicu. Lozar je objasnio da je Paola balansirala između 'too much' (previše) Tine, malo ne, ali da je to ustvari dobro jer će to pripisati njezinoj imitaciji Turner.

- Imala si taj gard, izgledaš fantastično i to je to, ja sam zadovoljan - zaključio je Saša. Damir Poljičak (34) transformaciju je odradio s dječakom Davidom Bojčićem, a dva Elvisa na bini su ostavila pozitivne dojmove.

- Svega je bilo što je trebalo biti - komentirao je Lozar. Petreković ih je također pohvalio i istaknuo da su bili sinkronizirani. Dječak David je rekao da su se Damir i on zabavili te im je bilo super. Pobjednica prve emisije Maja Bajamić (27), koja je pobijedila u prvoj emisiji s izvedbom Arethe Franklin, ovog puta je utjelovila glazbenika Panjabija MC-a s pjesmom 'Mundian to bach ke'. Žiri je komentirao da je Maji odgovarala ova transformacija.

- Imala si tešku zadaću nakon Arethe Franklin i pobjede, opet 'uletiti! Izgled, stav, laga, baš muško - rekao je Lozar. Kedži se također svidjela njezina izvedba, a Celziju je napomenula da je Maja postavila ljestvicu tako visoko da ne zna što bi joj rekla.

- Super si, čudo - napomenula je Nives. Ana Vilenica (39) podigla je atmosferu u studiju showa kao Kelis, izvedbom pjesme 'Trick me'. Celzijus joj je rekla da izgleda fantastično te da joj je maska dobra, a i vokalno je dobra.

- Drago mi je da nemaš više straha - komentirala je članica žirija. Petreković je otkrio da se nekoliko puta zaljubio u Anin izgled. Istakno je da je lijepo pjevala.

- Glumački si fantastično odradila. Nastavi tako dalje - pohvalio ju je Petreković. Kedžo je dodao kako je Ana bila taman dovoljno smirena. Lozar je primijetio da glumica još nije na sto posto, ali je ovaj nastup bio njezina osobna pobjeda. Davor Dretar Drele (51) odjenuo je prvi putu u showu haljinu i transformirao se u pjevačicu Nedu Ukraden te izveo njezinu pjesmu 'Viljamovka'.

- Dernek se dogodio. Bilo ja jako zabavno, mi smo i zaplesali. Nastup je bio genijalan - rekao je Kedžo. Nives je komentirala da bi Neda bila zadovoljna Davorovim nastupom i kako je to stoički odradio.

- Osjetila sam tvoju želju - napomenula je Celzijus. Saša je poželio ponovno vidjeti jedan koreografski

element, a Mario je komentirao da je sukladno s pripremama nastup bio fenomenalan.

- Nakon ovoga ništa neće biti isto - objavio je Petreković. Matko Knešaurek (32) nastupio je kao legendarni Freddie Mercury. Prema mišljenju člana žirija Petrekovića, u usporedbi s prvom epizodom, Matko je ovaj put 'odletio' odnosno napravio veliki pomak naprijed.

- Puno si slobodniji. Bio si u stavu, bio si Freddie - rekao je Saša. Kedžo je dodao kako bi volio da je glumac u glasu imao Freddiejevo šepirenje kao što ga je imao u pokretu. Katarina Baban (29) transformirala se u latino zavodnika Rickyja Martina s pjesmom 'Cup Of Life'. Kedžo je bio jako zadovoljan njezinim nastupom i rekao da je uspjela 'skinuti sve'.

- Sve što je trebalo, ti si zadovoljila, energiju, čak i one pokrete od samog početka. Svaka ti

čast - komentirala je Nives. Dodala je kako je Katarina bila jako energična i već si je od početka vizualizirala scenu u kojoj je na stadionu i pjeva svoju poznatu pjesmu.

- Katarina je zabila - zaključila je oduševljena Nives i istaknula da glumici dobro leže ti latino ritmovi i kako totalno ima taj 'move' (pokret).

- Olakšavajuća okolnost je što Ricky pjeva kao dečko koji još nije mutirao - rekao je Saša te Katarini otkrio da mu je bila bolja u pokretu nego u glasu.

- Imala si taj pokret, on je mlađi oblik latino Miše Kovača kada izađe van! Vidjelo se da si 'nadglumica'ušla si u ulogu - objasnio je član žirija.