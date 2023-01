Amel Ćurić uzvratio 'hejterima': Što vas briga kako će mene moj sin zvati? Tata ili babo, isto je!

Pjevač Amel Ćurić (42) objavio je video u kojem se osvrnuo na pojedine komentare o tome kako bi ga njegov sin trebao zvati.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Babo ili tata?? Sram te bilo, kako te to tvoje dijete zove?! - u opisu snimke osvrnuo se na jedan od negativnih komentara. Pjevač je, kako kaže, šokiran čime se pojedinci u životu zamaraju.

- Kako će mene moj sin zvati? Tata, babo, baba, ćaća, oče, papi, daddy. Nikakve to veze nema ni s čim. To je prije svega stvar kulturološke prirode, običaja. Od mahale do mahale, od grada do grada - rekao je Amel u videu i dodao da je njegov otac svog zvao 'baba', a on 'tata'.

Foto: Goran Jakuš/Pixsell

- Moj sin će mene zvati onako kako on voli, a ne onako kako pojedinci misle da bi me trebao zvati - zaključio je.

S njim su se usuglasili brojni pratitelji.

- Pa ja zovem svoga tata, a sestra babo, a isti nam je ćaća, Svejedno je, ili si čovjek ili nečovjek, Zabadaju nos gdje ne treba, samo njuškaju po tuđim poslovima i životima - samo su neki od komentara ispod objave.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Amel i njegova supruga Jelena Čabarkapa vjenčali su se 2017. godine i zajedno imaju sina Kana (4).

