Američka miss 1960. otišla na ispovijed i nikad se nije vratila

Slučaj prekrasne Irene Garza riješen je tek 57 godina nakon njenog nestanka. Među posljednjima koji ju je vidio bio je 27-godišnji svećenik John Feit kojeg je policija prvog ispitala. On je osuđen za ubojstvo

<p>Više od pet desetljeća, crno-bijela slika 25-godišnje <strong>Irene Garza </strong>progonila je stanovnike grada McAllen u Teksasu, gdje se njena priča i misterij nestanka neprestano prepričavala - i pokušavala riješiti. Ona je bila ljepotica koju su svi poznavali, tamnokosa djevojka koja je u mladosti osvojila titulu Miss Južnog Teksasa, bila je voditeljica mažoretkinja u svojoj srednjoj školi te prva u svojoj obitelji koja je diplomirala. Nakon fakulteta, ta je ugledna i draga djevojka počela raditi kao učiteljica za djecu s posebnim potrebama.</p><p>Vjera je u njenom životu imala veliku ulogu, a upravo je crkva posljednje mjesto na kojem je bila viđena. Bio je dan uoči Uskrsa, a Irene se zaputila u crkvu Svetog srca katoličkog kako bi se ispovjedila. Kući se nikad nije vratila. Dva dana kasnije, u blizini crkve je pronađena njena bež cipela s potpeticom, odbačena kraj kolnika. Uskoro je pronađena i njena torbica. U četvrtak, pet dana nakon nestanka, pronađeno je i njeno tijelo - kako pluta u kanalu, piše Washington Post. </p><p>Obdukcija na njenom izmučenom tijelu otkrila je kako je Irene prvo pretučena, potom silovana i ubijena. Među posljednjima koji ju je vidio bio je 27-godišnji svećenik <strong>John Feit </strong>kojeg je policija prvog ispitala. On je priznao da ju je vidio, da je bila na ispovijesti, no i da je otišla kući živa i zdrava. Ipak, čak 57 godina kasnije, on je napokon osuđen za ovo brutalno zlodjelo. No zašto je, unatoč brojnim indicijama, policiji i sudstvu trebalo toliko dugo da riješi ovaj misterij?</p><p>Mjesec dana ranije u blizini crkve napadnuta je druga žena<strong> Maria Guerra</strong>. Ona je rekla da je klečala i molila, a onda ju je netko zgrabio i pokušao joj ugurati maramu u usta. Uspjela je napadača ozlijediti noktima i pobjeći. Napadača je opisala kao vrlo sličnog Feitu. Nakon što se utvrdilo da ima ozljede koje mu je nanijela Guerra, Feitu je počelo suđenje. Prva se porota raspala, no Feit nije išao na ponovljeno suđenje već je priznao krivnju i platio kaznu.</p><p>Ispostavilo se da je to bila posljedica dogovora starješina iz policije i visokih predstavnika katoličke crkve da se slučaj Irene Garze ne istražuje dalje. Većina policajaca u okrugu, kako i tadašnji senator države <strong>John F. Kennedy </strong>bili su svećenici, a smatralo se kako bi skandal koji uključuje njegovu crkvu smanjio njegove šanse za uspjeh na predstojećim izborima. Crkveni moćnici unajmili su privatne detektive koji su našli rupe u dokazima protiv Feita. Nakon toga je prebačen u Arizonu gdje je dalje služio kao svećenik.</p><p>No, u travnju 2002. policiju je kontaktirao bivši svećenik u Oklahoma Cityu,<strong> Dale Tacheny</strong>. Objasnio im je kako je 1963. služio u samostanu Trappist u Missouriju te je tamo savjetovao mladog svećenika iz San Antonia. U međuvremenu Feit je napustio svećenički poziv 1972., oženio se te je dobio i djecu.</p><p>- On mi je rekao kako je napao mladu ženu u svojoj župi dan prije Uskrsa te ju je ubio nakon što je čuo njenu ispovijed - ispričao je policiji. Sve je godine šutio zbog ispovjedne tajne, no desetljećima kasnije, grižnja savjesti ga je počela nagrizati do te mjere da više nije mogao normalno živjeti. Policija je ponovo otvorila taj "hladan slučaj", a nakon niza propusta vlasti, optužen je 2016. godine. Danas taj 85-godišnji starac bezizražajnog izraza lica i s hodalicom na sudu očekuje kakvu će mu presudu porota izreći, napokon donoseći mir preostaloj obitelji Irene Garze.</p>