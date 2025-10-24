Američka reperica ismijavala je BiH, pa nastavila s još uvreda: 'Tko je Bosni dao internet?'

Kontroverzna reperica Azealia Banks (34) ponovo se našla usred skandala nakon što se spomenula Bosnu i Hercegovinu u neugodnom kontekstu.

Navedena snimka je završila na Twitteru, a jedan korisnik je iz zabave napravio popis 'Najboljih 100 Azealiinih svađa', a među njima se našla i navedena snimka s Bosnom. Reperica je, vidjevši to, na objavu odgovorila pitanje:

- Tko je Bosni dao internet - napisala je.

Foto: Insagram/screenshot

Inače, reperica je poznata po čestim svađama, a otkad se pojavila na sceni, posvađala se s mnogim kolegama. Popis onih koji su imali okršaj s njom je dugačak, a na njemu su se našli - Iggy Azalea, Cardi B, Russell Crowe, Charli XCX, Beyoncé, Pharrell Williams, Lily Allen, Rita Ora, Nicki Minaj, Elon Musk, Zayn Malik...

Većina tih sukoba započinjala je na društvenim mrežama jer Azealia ima tendenciju napadanja kolega i komentiranja njihovih postupaka. Njeni komentari često su rasistički, homofobni i transfobni, a čak je zbog toga njen račun bio i suspendiran.