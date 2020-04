Američki nagrađivani glazbenik preminuo je od korona virusa

Američki kantautor Adam Schlesinger, najpoznatiji po svom radu u rock bendu Fountains of Wayne, preminuo je u srijedu od posljedica korona virusa u 52. godini, piše magazin Variety.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegova obitelj samo dan ranije je potvrdila kako je glazbenik u bolnici te da se bori sa zloglasnim virusom, a brojni glazbeni kolege na društvenim se mrežama posljednjih sati opraštaju od njega.

I’m heartbroken to hear about Adam Schlesinger’s passing. He was one of the 1st people I ever co-wrote a song with and we went on the road with Fountains of Wayne back in the day. He was really sweet and beyond talented. My heart goes out to his family and band mates. 💙