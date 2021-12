Dre i Young spadali su u rijetku skupinu dugovječnih holivudskih brakova, no njihova idila ipak se raspala i to nakon 24 godine zajedničkog života. Imaju dvoje djece, sina Truica (24) i kćer Truly (20)

Američki reper i producent Dr. Dre (56) napokon se uspio razvesti od svoje, sada već bivše supruge Nicole Young (51), a svoj novopečeni status samca proslavio je odličnim partijem, piše Daily Mail. Sudeći prema fotografijama koju je Breyon Presscot objavio, Dr. Dre se očito dobro zabavio sa svojim društvom. Fotografija prikazuje odlično raspoloženog repera kako sjedi ispred masovnog balona 'rastavljen'. - Hej, pa moj brat Dr. Dre mi je upravo rekao da je konačno razveden! Čestitamo - napisao je Prescott uz fotografiju. Podsjetimo, Dre i Young spadali su u rijetku skupinu dugovječnih holivudskih brakova, no njihova idila ipak se raspala i to nakon 24 godine zajedničkog života. Imaju dvoje djece, sina Truica (24) i kćer Truly (20). Tako da će reper čije je ukupno bogatstvo 800 milijuna dolara (5.1 milijardi kuna) odlukom suda morati plaćati troškove i režije za kuće u Malibuu i Pacific Palisadesu.