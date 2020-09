Američki Supertalent: U zatvoru bio 36 godina pa ga pustili jer nije kriv, bodrila ga je Meghan

Archie je oduševio žiri i gledatelje savršenim pjevanjem, a njegova ih je prošlost rastužila. Kad je došao do finalne epizode showa, poruku mu je poslala vojvotkinja od Sussexa kako bi mu dala do znanja da je uz njega

<p>Gledatelji američke inačice showa 'Supertalent' ovih su se dana iznenadili kad im se preko videa javila vojvotkinja od Sussexa, <strong>Meghan Markle </strong>(39). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan se obratila omiljenom kandidatu showa</strong></p><p>Ostavila je poruku kojom je poželjela sreću svom omiljenom kandidatu u emisiji, pjevaču <strong>Archieju Williamsu </strong>(59). </p><p>Javila se iz Los Angelesa, iz svog dnevnog boravka i dodala kako su ona i princ Harry očarani Archiejevom pričom i da su navijali za njega iz tjedna u tjedan. </p><p>Archie je na početku ispričao da je proveo 36 godina u zatvoru jer je bio osuđen za silovanje i pokušaj ubojstva, a ta djela nije počinio. Kad je otišao u zatvor imao je 22 godine. </p><p>U finalu mu je voditelj Terry Crews pustio snimku, ali prije toga je rekao: </p><p>- Ove sezone su Archiejeva priča i talent oduševili i inspirirali mnoge diljem svijeta, za tebe sad imamo posebnu poruku od jednog obožavatelja... vojvotkinje Meghan.</p><p>Tada se na ekranu pojavila Meghan ozarena lica. </p><p>- Pozdrav Archie, samo sam htjela da znaš da si nas dirnuo svojom pričom i da smo navijali za tebe i to nije zato jer smo vezani za to ime - našalila se Markle, koja ima sinčića Archieja (1) pa nastavila: </p><p>- Evo jedna specijalna poruka koju ću vjerojatno govoriti cijelog života, ali ove je noći samo za tebe: 'Archie, vrlo smo ponosni na tebe i navijamo za tebe. Jedva čekamo vidjeti što ćeš napraviti. Uz tebe smo, uživaj u ovoj noći - poručila je. </p><p>Osim po izvanrednim vokalnim sposobnostima, Archiejeva priča dirnula je mnoge. Bio je u zatvoru gotovo četrdeset godina kad su pronađeni otisci prstiju koji su odgovaraju onima s mjesta događaja. Tada je Archie pušten na slobodu. </p><p>- Znao sam da nisam kriv, nisam počinio te zločine. Ali to što sam bio jadno 'crno dijete' nije mi pomoglo, nisam se imao kako boriti protiv Louisiane. Dani su se pretvarali u tjedne, onda u mjesece pa u godine i desetljeća. Bilo je kao noćna mora - rekao je. </p><p>Žiri je rasplakao izvedbom pjesme Eltona Johna 'Don't Let The Sun Go Down on Me'. Dugo su mu pljeskali, a tada je Simon Cowell rekao: </p><p>- Archie, više nikad, nikad neću slušati tu pjesmu na isti način. Sada ima potpuno novo značenje za mene. Vrlo si hrabra osoba. Ovo je izvedba koju nikad u životu neću zaboraviti. </p><p>U finalu je izveo Beatlesovu 'Blackbird' i opet su ga svi hvalili. Na kraju nije uspio pobijediti već je titula pobjednika 15. sezone otišla u ruke Brandona Leakea. </p><p> </p><p> </p><p> </p>