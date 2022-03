Amra iz 'Gospodina Savršenog' ljubav je tražila i kod farmera Maria u 'Ljubav je na selu'...

Amra Salihćehajić trenutno se bori za srce Tonija Šćulca u trećoj sezoni popularnog televizijskog showa 'Gospodin Savršeni' no, to joj nije prvo pojavljivanje u zabavnim emisijama. Naime, Amra je prije šest godina sudjelovala u showu 'Ljubav je na selu'. Tada je željela osvojiti srce farmera Maria zbog kojeg je i promijenila imidž.

U emisiji 'Ljubav je na selu' Amra se predstavila kao novinarka koja je angažirana na televizijskoj postaji u Brčkom. Na online platformi YouTube već tada je imala profil kojeg je pratilo više od šest tisuća ljudi. 'Najveća' konkurentica u showu bila joj je Josipa, a kako bi impresionirala Maria odlučila je obojiti kosu u plavo.

- Odlučila sam promijeniti boju kose zato što smo se Josipa i ja uvijek prepucavale oko toga jer se ja nikada nisam u životu ofarbala i onda me Mario počeo nagovarati da bih stvarno to trebala napraviti. Naravno, mene ne treba dugo nagovarati, a i na kraju mi je to bila želja jer sam ga baš zavoljela kao osobu - rekla je Amra tijekom snimanja emisije, piše RTL.

Ipak, Mario se na kraju odlučio za Josipu i kandidatkinju Amru poslao kući.

- Kod Marija mi se najviše sviđa to što je dobar domaćin, nikada mi s njim nije bilo dosadno, uvijek je za zezanciju i jedna je stvarno predivna osoba - komentirala je Amra tada.

Podsjetimo, Amra je u showu 'Gospodin Savršeni' odmah privukla pažnju gledatelja. Prvo zbog izjava, a zatim i zbog prekidanja spoja Tonija i Marije, što je i razljutilo dio djevojaka u vili.

Hoće li Amra uspjeti osvojiti Tonijevo srce, vidjet ćemo u idućim epizodama popularnog TV showa.

