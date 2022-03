Amra je napredovala u igri pa su je cure vraćale na početak: 'To joj je sve zbog njezinih laži'

Dijana je dosta povučena, tiha, mirna, ali kada progovori ima svašta za reći, rekla je Olivera nakon što je Dijana pobijedila u igri kompatibilnosti s Tonijem Šćulcem u showu 'Gospodin Savršeni'. Djevojke su pomoću šaha saznale stvari koje dosad nisu znale o profesoru iz Splita.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Super divlji je, pokazao je sasvim drugu stranu sebe - komentirale su. Jedan detalj u igri je primijetio i Toni.

- Amru su stalno vraćale i nije bilo ugodno to gledati - rekao je. Amra se na sve to smješkala, konstatirala je da joj to rade samo zato što im je najveća konkurencija, a poručila je da je zbog toga što joj nisu dopustile da pobijedi ne treba žaliti.

Kad su došle u vilu, Josipa je prigovorila curama zašto su stalno u igri Amru vraćale na početak pa su se djevojke malo porječkale. Rekle su da su to radile jer su im dosadile njezine laži i stalno mijenjanje priča.

- I ja sam vratila Polinu pa onda valjda mogu i Amru - rekla je Danijela, s čime se složila i Olivera.

- Nisam te ja samo vratila, Amra, i ostale cure su te vratile. Budi iskrena jednom u životu - govorila je Olivera, dok joj je Amra dobacila:

- Moraš naučiti aktivno slušati, Olivera.

Zbog napete situacije u kući, Josipa je i zaplakala. 'Tek kad se nađeš u ovoj situaciji, shvatiš koliko su ti pravi prijatelji bitni u životu', rekla je.

