Anđeo u bikiniju: Anne osvaja muškarce golišavim izdanjima

As a mother, seeing my little one on a cover is an incredibly meaningful moment. I feel so grateful, and yes proud to be able to share such a special experience with her. Thank you @elle_russia and everyone for making this happen 🌟 Эта обложка столько для меня значит, я надеюсь вам очень понравится

A post shared by Anne V (@annev) on Apr 9, 2018 at 1:21pm PDT