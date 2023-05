Ana (15) iz Cavtata 'ispekla' je Mrlu, Prlju i ekipu iz Leta 3: Poslala bih im, ali slomit će se

Medenjake u obliku Leta 3 radila sam od 14 sati popodne do nekih 16, 17. Opipljiv posao. To mi je već treći projekt. Ranije sam radila i one inspirirane Željkom Bebekom i Vatrenima, priča nam Cavtačanka Ana Bilandžija (15).

POGLEDAJTE VIDEO:

Ana je buduća slastičarka. Ide u prvi razred Turističke i ugostiteljske škole u Dubrovniku, a izradom medenjaka bavi se u slobodno vrijeme.

Foto: Privatni album

- To ja radim kada stignem. Izradila sam ranije i medenjake u obliku Željka Bebeka i Vatrenih, pa sam se sjetila da bih mogla i u obliku Leta 3 - govori nam simpatična Ana.

Foto: Privatni album

Rado bi ih poslala Letovcima nakon što se vrate iz Liverpoola, ali boji se da će se slomiti tijekom transporta. Medenjake inspirirane Željkom Bebekom izradila je uoči njegova nastupa u Dubrovniku.

- Medenjake u obliku Željka Bebeka radile smo prijateljica i ja za zabavu - objašnjava nam.

Za vrijeme Svjetskog prvenstva u Katru izradila je cijeli tim Vatrenih. Dočarala ih je vrlo realistično i detaljno. Medenjak, koji je predstavljao Joška Gvardiola, imao je čak i naslikanu maskicu na licu.

- Radila sam ih od pred kraj utakmice. Za Božić se inače peku medenjaci kao simbol blagdana, a ja sam htjela napraviti nešto drugačije, da ostane primijećeno - rekla je ranije za dubrovački vjesnik.

Foto: Privatni album

Najčitaniji članci