Ana Begić Tahiri: 'Jedna sam od rijetkih glumica koja može reći da jako dobro živi od kazališta'

Uloga mi je bila zabavna, naravno da predrasuda ima, ovdje je jedan sraz mentaliteta, generacija, pogleda, jako je zabavno napravljeno, mislim da nimalo uvredljivo. I ako je trebalo biti tako, vrlo brzo se pokopa, rekla je glumica Ana Begić Tahiri (43) za RTL.hr, koju gledamo u hit predstavi 'Tvorničke postavke' u sklopu Kazališta Moruzgva, redateljskom prvijencu Ksenije Marinković. Osim uloge u predstavi, dobila je i priliku biti kostimografkinja, što je dugo priželjkivala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Anu možemo gledati i u kinima, jer u filmu 'Marginalci', redatelja Ljubomira Kerekeša, igra sporednu ulogu. Zbog te uloge je naučila voziti traktor. Dodala je da joj nije naporno, iako ima dosta posla.

Foto: 24sata/pixsell

- Radim puno za nezavisne teatre, osim što sam u angažmanu HNK, užasno puno radim za Kerekeš Teatar i za Kazalište Moruzgva, to su naravno putujuća kazališta. Nisam, naravno, jedina, ali među rijetkima koja može reći da jako dobro živim od kazališta. To mi je drago - ispričala je glumica koju mnogi pamte po ulozi Bibe u seriji 'Bibin svijet'.

Foto: Goran Jakuš/Pixsell

- Tada sam imala 24 godine, a sada imam 43 godine. Danas bi mi bila točna, danas je to to godište. Možda malo mlađa, 'ajmo reći da bi ona imala 36 godina. Bila sam više od deset godina mlađa, s dvoje djece. I to djece koja nisu mala. Drago mi je da se uloga dogodila tada kada se dogodila, iako bi mi sada puno bolje sjela - pričala je Ana.

Ističe da je u jednom periodu života stalno dobivala iste uloge, no s godinama je to postalo baš šaroliko.

Foto: screenshot/Pink Tv

- Sada se to dogodilo i s Tvorničkim postavkama, i s ‘Ja, trudnica’ i s ‘Genijalna prijateljica’ i sada će to biti s predstavom ‘Plodna voda’, pa je bilo s ‘Ljudi od voska’, pa s ‘Ciganin, ali najljepši’, sve hit predstave. Baš jedan dijapazon drugačijih uloga tako da, to valjda kako si stariji jednostavno te tako krene. Bila sam zadovoljna sa svakom, a iako mi na prvu nije sjela, poslije mi je dobrodošla - zaključila je.

Foto: Mario Poje i Borna Hržina

Najčitaniji članci