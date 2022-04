Ana Bučević o rastavi i novom suprugu: 'Htjela sam da bude Srbin, da je iskusan i glazbenik'

Motivacijska govornica i spisateljica Ana Bučević (43) na svom YouTube kanalu raspričala se o svojoj ljubavnoj priči s jazz glazbenikom i današnjim suprugom Markom Nikolićem. Upoznali su se na jednom njenom seminaru zahvaljujući njenoj sestri Nadi koja ih je spojila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bučević se rastala od svog drugog supruga, a nakon rastave smatrala je kako je njezin životni put biti sama bez partnera.

- Onoga trenutka kada sam se razvela na pamet mi nije palo partnerstvo, onoga trenutka kada sam doživjela taj kontrast. Još uvijek neću javno reći koji je točno razlog moje rastave, iz poštovanja prema mome sinu koji još uvijek treba doći do pravih odgovora, do istine. Važnije mi je imati poštovanje prema njemu i biti majka koja će mudro i polako njemu pomoći da spozna što se dogodilo, da sam dođe do nekih odgovora - rekla je Ana koja je kasnije ipak promijenila mišljenje.

Napisala je popis kakvog partnera želi, a neke od stavki su bile da bude Srbin, da je dvije, tri godine mlađi, ali i da ima iskustvo braka i djece te da njezin potencijalni partner bude i glazbenik. Za taj popis je znala njezina sestra Nada, kod koje je Marko bio na listi čekanja za 'coaching'.

- Nakon dvije godine Nada šalje Marku poruku. 'Dragi Marko znaš da se sve događa u najbolje vrijeme, isprike što se ranije nisam mogla javiti, ako želiš, imam mjesto za tebe - ispričala je Bučević.

- Bilo je to Valentinovo, deset sati navečer. Ležim u krevetu i napišem 'svemire, spremna sam da me iznenadiš'. U 22:15 stiže poruka od Nade. Nada zna za moj popis. Rekla je kako je nakon razgovora s Markom bila neko vrijeme u tišini i nije mogla izbaciti tu misao iz glave nas dvoje kao 'matching' para. Kako to nikad nije napravila, rekla mi je kako nije mogla živjeti sa sobom, a da mi to ne kaže. 'Ja moram vama reći da ste jedno za drugo'. Rekla mi je 'jučer sam imala coaching s tvojim muškarcem iz Vortexa' - kaže Ana.

Otkrila je da su se sreli nakon deset dana na jednom njenom seminaru, a tada su se prvi puta i poljubili. Marko i Ana su se počeli dopisivati, a poslije toga se sve vrlo brzo odvilo, te su u brak stupili početkom ove godine.

Najčitaniji članci