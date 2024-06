Ana i Alen oči u oči u završnici 'Braka': 'Žao mi je što nismo komunicirali kao normalni ljudi'

U završnici showa 'Brak na prvu' susreo se i par koji je prvi napustio show - Ana i Alen. Ana je priznala da joj je ostao osjećaj gorčine i da bi sada puno burnije reagirala.

- Pošteno bih posvađala - objasnila je, a Alan je rekao da to ne bi bilo moguće jer ne bi sudjelovao u svađi.

On smatra da je samo u početku zeznuo, ali kasnije se trudio popraviti situaciju, no stručnjacima je ispao površan jer je sudio Anu prema izgledu. Ana je dobila dojam da je Alen prvu večer bio najiskreniji, ali poslije je glumio. Iskreno je rekla da je u početku mislila da se među njima može razviti ljubav, no Alen to nije pomislio ni u jednom trenutku. Ostali su komentirali da on i dalje nije svjestan koliko vrijeđa Anu jer se ponašao kao da od stručnjaka nije dobio ono je 'naručio'.

- Moj komentar je taj da sam imao viziju kakvu ženu želim kraj sebe. Ako ja kažem tu viziju, a dogodi se suprotno, onda mislim da tu nešto ne štima - rekao je Alen.

Foto: RTL

Nakon što su gledali isječke iz showa, Alen je pokušavao objasniti što se događalo te je napomenuo da je i Ana glumila u eksperimentu kada je željela otići, a ipak ostala.

- Jako mi je smetalo kako se ponašao pred kamerama, a kako kada one nisu bile prisutne - rekla je Ana pa zaključila:

Foto: rtl

- Žao mi je što nismo mogli komunicirati kao normalni ljudi, kao prijatelji.