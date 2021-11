Supružnicima u socijalnom eksperimentu 'Brak na prvu' brakovi su već u ozbiljnim fazama, tako da ih većina zna je li sa supružnikom zadovoljna ili ne. Ani i Marinku se slika braka malo poljuljala prvom lošom energijom, a Kristina je odlučila prekinuti muku i odustati od eksperimenta, pa su si ona i Cigla rekli iskreno što misle jedno o drugome.

- Ušla si u ovaj show kao najveća baba tračara - iskreno je Cigla rekao Kristini tijekom svađe.

Ana i Marinko bili su u gostima kod njegove bivše supruge Vesne s kojom je od odlučio ostati prijatelj sviđalo se to njegovoj partnerici ili ne. Večera je prošla u dobrom raspoloženju, a Vesna i Ana imale su priliku porazgovarati te je Ana dobila od Vesne savjet da u braku ne radi kompromise, već da bude svoja.

Ana mu je kasnije predložila slikanje portreta jer je to smatrala romantičnim, no pokazalo se da se prevarila.

- On samo crta i crta, hoćeš mi odgovoriti? - pitala ga je, no čini se da ju je on ignorirao.

Sanela i Jasmin ugostili su njezinog brata blizanca Sanela i kumu Mini, koji su komentirali kako nitko ne voli Jasmina.

Kristina se odlučila napustiti show, pa se i suočila s Ciglom i pitala ga što mu je toliko smetalo.

- Saznala sam što pričaš u društvu o meni, da sam te forsirala na seks prvu bračnu noć. Toliko si glasno pričao da sam te i ja čula.

Tomislav smatra da je ono što Kristina govori daleko od istine i ne vjeruje joj da se nije zaljubila u njega.

- Ja kad sam te vidjela na vjenčanju, mislila sam se okrenuti i otići, iskreno ću ti reći.

Rastali su se u lošim odnosima, a Cigla je na kraju priznao da je ostao kako bi se mogao družiti s ekipom iz showa.

Erna i Edin komentirali su parove uz romantičnu večeru, a Edin je svojim komentarom na veze potpuno zbunio svoju suprugu.

- Puno ljudi imaš ovdje, moraš dobro, dobro rezonirati situaciju. Vjerujem da će nakon ovoga svi biti u šoku. Ako se nekih dvoje nisu našli, pa su onda s nekim drugim, pa Bože moj, ovo je emisija o ljubavi i treba ljubav... Dogodilo se to u prošloj sezoni, pa

zašto ne bi i u ovoj?