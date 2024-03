Ana iz 'Braka na prvu' otkrila nam što misli o Alenu i Renati: 'Znala sam da će se otići vidjeti'

U novom danu u 'Braku na prvu' dok je Ana uzela jedan dan samo za sebe, za to vrijeme Alen je odlučio otići na piće s Renatom. Inače, njih dvoje se poznaju otprije zbog posla kojim se bave. No, čim su se Ana i Alen vidjeli, on joj je ispričao kako je imao slobodnog vremena pa se našao s Renatom. Ana nam je priznala je li ju iznenadio njihov odlazak na kavu.

- Znala sam da će ići na piće dok me nije bilo i nemam problem s time - rekla nam je Ana te priznala kako vjeruje da se i privatno druže, budući da se znaju od ranije.

Foto: rtl

Na kavi Alen i Renata pričali su prvo o Ani, a Renata smatra da je burno reagirala na ono što joj je Alen rekao.

- Žao mi je što je to osobno primila jer ne možemo se svi svima svidjeti - rekla je. Alen i Renata pričali su i o svom odnosu, a on je priznao da je Renatu stavio na prvo mjesto po fizičkoj privlačnosti.

Foto: rtl

Na njegovo priznanje, Renata je bila zadovoljna, a čini se da je i on njoj zapeo za oko.

- Drago mi je da me je Alen stavio na prvo mjesto. I ja sam njega. Volim tamne tipove, sviđa mi se - rekla je ona.

Na njihovo druženje Ana se šalila da se odmah prebacio na drugu čim je otišla, ali Alen ju je uvjeravao da su oni prijatelji već 18 godina. Nama je priznala kako je od svih cura s Renatom najmanje komunicirala, ali da ne misli ništa loše o njoj.

Foto: rtl

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ZABAVNO EDUKATIVNOG SHOWA 'TKO JE KRIV?'