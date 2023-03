Ana Maras Harmander: Umalo sam poginula kad je na mene pala scenografija duga 3 metra

Ankica Dobrić, Marijana Mikulić i Ana Maras Harmander u možda najiskrenijim ispovjestima pričaju nam o svojim iskustvima u kojima su bile prave stijene kada je “gruvalo” i kada je baš bilo teško i izazovno prigrliti sve nedaće koje život nosi. Nastojale su se zadržati vedrinu, osmijeh te se nasmijati problemima. Ove tri superžene samo za čitatelje 24sata pričaju o svojim životima kojima pokazuju da su velike, snažne i prekrasne osobe koje pokazuju snagu i ljubav za sve. One svojim lekcijama dokazuju kako unatoč svemu vrijedi vjerovati u pravdu i poštenje i dobro i da se za to uvijek isplati boriti. Bez obzira na to kakve nam se borbe spremaju. One su superžene našeg vremena i zbog njih vjerujemo u bolje i ljepše sutra. Čitajte, samo u 24sata!