Reper Stefan Đurić (31), poznatiji kao Rasta, prije nekoliko dana izašao je iz pritvora nakon skoro četiri mjeseca. Teretili su ga za nedozvoljeno držanje skunka i kokaina za osobnu upotrebu, piše Kurir.

Njegova bivša supruga, srpska pjevačica Ana Nikolić (42) s kojom ima kćerkicu Taru, sada je 'otvorila' dušu te je otkrila kako je podnijela te dane.

- Tara je mala, ona ni ne shvaća to, ali ja sam ponekad u njenom pogledu vidjela... Zadnjih par puta, jer već smo mi mjesec dana iščekivali izlazak, ja sam stalno pričala: 'E, sad ove srijede, tata možda dođe'. Nisam joj obećavala, jer kad joj dam riječ, to je tako! Vidjela sam zadnjih par puta da me je gledala s nepovjerenjem. Čak sam u njenim očima pročitala... Ona ne zna što je smrt, ali ona je mislila da se njen tata nikad neće vratiti - rekla je za emisiju 'Ekskluzivno', javlja Alo.

Cajka je opisala i trenutak kada su joj javili da Rasta izlazi iz pritvora.

- To je dan kad sam čak i ja dobila informaciju da on ne izlazi i jako sam se slomila. A onda mi je Tarina baka javila da ipak izlazi. Počela sam plakati, onda se sve slomilo. Nije to trenutak, to je period, jako težak. Gledati njegove roditelje koji su ljudi potpuno pristojni, normalni, kojima je sve to teško palo. To je njihovo dijete, ja se stavljam u ulogu majke, da je moje dijete - ispričala je, a potom zaključila:

- Kada mi se jednog dana njegova majka, koja je stvarno jaka žena, jedna stijena, rasplakala, ja sam se raspala i bila sam u fazonu: 'Sad ću ići ispred Skupštine protestirati, da se zapalim, polijem benzinom, pustite dečka, ovo je zaista nepravda'.