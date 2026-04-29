Ana Radišić dovodi "Putem oblaka" u Opatiju: Podcast prerasta u dvodnevno iskustvo

Foto: Mario Poje

Novi ciklus pod nazivom „Novi horizonti” donosi live podcaste, radionice i intiman format susreta s istaknutim gostima iz biznisa, sporta i kreativnih industrija

Nakon stotina razgovora i live snimanja u Zagrebu, „Putem oblakaAne Radišić izlazi iz okvira podcasta i dolazi u Opatiju u potpuno novom formatu. Novi ciklus pod nazivom “Novi horizonti” donosi dvodnevno iskustvo koje spaja razgovor, osobni razvoj i prostor za stvarno povezivanje, daleko od klasičnih konferencija i motivacijskih evenata.

Opatija tako postaje prva stanica projekta koji publiku iz pozicije gledatelja i slušatelja stavlja u središte događanja, stvarajući prostor u kojem se zastaje, promišlja i otvaraju nove perspektive.

Tijekom 13. i 14. svibnja, program okuplja istaknute pojedince iz biznisa, sporta, kreativnih industrija i javnog života kroz razgovore koji ne nude brza rješenja, nego otvaraju stvarna pitanja - o odlukama, promjenama i procesima koji stoje iza vidljivog uspjeha. Riječ je o događanju koje spaja live snimanja podcasta, osobne priče gostiju, kao i radionice i wellness sadržaj usmjeren na rad na sebi, s jasnim odmakom od površne motivacije i fokusom na iskustvo.

Foto: Mario Poje

“Putem oblaka je od početka bio prostor za razgovore koji imaju težinu. S „Novim horizontima“ željela sam napraviti korak dalje, stvoriti iskustvo u kojem ljudi ne samo slušaju, nego stvarno zastanu, čuju sebe i povežu se međusobno. Najvažnije odluke ne donosimo u brzini, nego kad si damo prostor stati”, istaknula je Ana Radišić.

Program je zamišljen kao mali, pažljivo odabran krug ljudi, bez žurbe i bez buke, s naglaskom na autentično povezivanje i stvaranje prostora za promjenu perspektive.

Kroz pet tematskih cjelina, događanje donosi razgovore koji se nadovezuju na ideju novih početaka. Među sudionicima su Sandra Paović, Vitomir Maričić i Barbara Matić koji će govoriti o granicama tijela i duha te snazi discipline i rutine kada život krene u novi krug, zatim Ante Vrban, Juraj Zigman i Martina Kallos koji otvaraju temu života “po mjeri”, personalizacije i hrabrosti da se ne slijedi šablona.

O identitetu, pripadanju i povratku sebi govorit će Kristin Vuković, američka spisateljica hrvatskih korijena te Nora Tollenaar-Szanto, psihologinja s međunarodnim iskustvom specijalizirana za rad s menadžerima i profesionalnim sportašima dok će Irena Orlović, Marijana Mikulić i Sanja Ančić otvoriti razgovor o ženama koje grade vlastiti put, balansiranju različitih životnih uloga i stvaranju vlastitih pravila. Podcast s Joškom Lokasom, Marijom Borić Jerneić i Markom Toljom donosi perspektivu reinvencije u zrelijoj fazi karijere i pitanja što znači krenuti u novi krug kada se čini da je sve već postignuto.

Program započinje 13. svibnja u hotelu Keight Opatija, gdje je fokus na usporavanju, radu na sebi i vraćanju fokusa o čemu će pričati Lea Senjak, Daria Ćurko i Tena Sakar Vukić, dok se 14. svibnja u Centru Gervais održavaju live snimanja podcasta i razgovori koji otvaraju nove perspektive i potiču na promjenu.

Foto: Mario Poje

Polazišna ideja projekta je jednostavna: najvažnije odluke ne donosimo u brzini, nego kada si damo prostor stati i čuti sebe. Upravo zato “Putem oblaka” u Opatiji postaje više od podcasta - postaje iskustvo koje se živi.

Opatijsko izdanje ujedno je početak širenja projekta u druge hrvatske gradove, potvrđujući kako “Putem oblaka” prerasta u platformu koja spaja sadržaj, zajednicu i stvarnu promjenu perspektive.

U ZAGREBAČKOM HNK Ana Radišić slavila je pet godina podcasta, objavila i prvu knjigu
Lille do 40. kupila čak 4 stana, a evo koliko je za njih iskeširala
IMA SE, MOŽE SE

Lille do 40. kupila čak 4 stana, a evo koliko je za njih iskeširala

Do svoje 40. pjevačica je kupila četiri stana, a nedavno se sama pohvalila petim, na zagrebačkoj Trešnjevci, koji je, kaže, uredila ‘cakum-pakum’
FOTO Kolinda je šetala i modnim pistama: Pogledajte kako se mijenjala bivša predsjednica
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Kolinda je šetala i modnim pistama: Pogledajte kako se mijenjala bivša predsjednica

Kolinda Grabar-Kitarović nakon političke karijere, koju je privremeno stavila na pauzu, aktivna je članica Međunarodnog olimpijskog odbora. Obožava putovati, a na društvenim mrežama često dijeli detalje svojih avantura. Danas slavi 58. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Gdje su joj gaćice? Žanamari je raspametila u spavaćici, a samo je htjela promovirati pjesmu
PRONAĐITE IH

Gdje su joj gaćice? Žanamari je raspametila u spavaćici, a samo je htjela promovirati pjesmu

Pjevačica promovira svoju novu pjesmu 'U tvojim rukama', a tom je prigodom objavila set seksi fotografija na društvenim mrežama. Fanovi su je obasipali komplimentima

