Ana Radišić studentima otkrila: 'Svu ušteđevinu sam uložila u podcast koji je bio moj san...'

O važnosti autentičnosti u javnom nastupu i vlastitom brendiranju, na Sveučilištu VERN' studentima treće godine prijediplomskog studija Odnosi s javnošću pričala je Ana Radišić, pravnica, TV voditeljica, kreativna producentica, podcasterica i poduzetnica. Ana je na poziv predavača Hrvoja Ratkića bila gošća na kolegiju 'Osobni odnosi s javnošću', a kako je cilj studija dati studentima što više praktičnog znanja koje će im najjasnije pokazati kako funkcionira realno poslovno okruženje, voditeljica je prezentirala što je kroz 16 godina, koliko je prisutna u medijskom svijetu, naučila te što smatra ključnim za uspjeh.

Foto: Petar Vučetić

Tako je Ana ispričala kako je kao dijete bila iznimno znatiželjna, a tu je karakternu crtu zadržala do današnjih dana i vjeruje da ju je baš to dovelo do poslovnih uspjeha, baš kao i svestranost. U djetinjstvu je išla u glazbenu školu i trenirala košarku, a to ju je naučilo disciplini, prihvaćanju uspona i padova kao i timskom duhu. Televizijsku karijeru počela je na riječkom Kanalu Ri gdje je svaki novi korak bio izlazak iz zone komfora pa se prisjetila svog prvog javljanja uživo, svega mjesec dana nakon što je počela raditi.

- Imala sam devetnaest godina, puna treme uz milijun grešaka, ali odradila sam i baš tada probila sve svoje granice straha - iskreno je priznala voditeljica koja je s 23 godine iz Rijeke preselila u Zagreb zbog posla. Uz to je paralelno studirala i pravo koje je kaže završila zahvaljujući velikoj upornosti i jasnom fokusu na cilj.

Foto: Petar Vučetić

- Živjela sam u iznajmljenoj garsonjerici, bez auta, sama. Posao mi je bio na drugom kraju grada. Krenula sam od nule, ali sam imala iskustvo koje mi je riječka televizija podarila te sam odlučila iskoristiti priliku koja mi je dana - kazala je Ana koju je put preko CMC-a i glazbe doveo do RTL-a na kojem je provela pet godina, a na kojem je, između ostalog, dobila priliku raditi i autorski projekt. Ana je studentima VERN'a istaknula kako je u svemu tome bila važna njezina autentičnost, a naročito u segmentu medija i vlastitog pozicioniranja u javnosti.

Foto: Petar Vučetić

- Svjesna sam da postoji interes za moj privatni život, ali nastojim ga zadržati u svoja četiri zida. Trudim se da razlog za moje pojavljivanje u medijima bude samo moj posao - ispričala je Ana koja od 2020. ima vlastiti podcast u kojem gostuju razne inspirativne osobe iz društvenog i javnog života. To je ujedno studentima koji će biti budući medijski djelatnici i PR stručnjaci poslužilo kao najbolji primjer moderne sinergije online i offline svijeta, o čemu na studiju uče teorijski i praktično.

- U podcast sam krenula u jeku pandemije, uložila sam svu ušteđevinu, snimala u malom unajmljenom stanu s posuđenom rasvjetom i nisam požalila. Svi moji gosti inspirirali su me da se usudim napraviti veće korake i to se pokazalo uspješno - prepričala je Ana koja je prva u regiji odradila podcast uživo u kojem je ugostila 20-ak gostiju u šest sati programa.

Foto: Petar Vučetić

Ana je studentima VERN'a poručila da trebaju slijediti svoje želje, odnosno svoje oblake koji su postali njezin zaštitni znak.

- Svi mi imamo svoje oblake, odnosno svoje ciljeve, a ako smo autentični, iskreni, znatiželjni i stvari radimo iz ljubavi i s ljubavlju, vjerujem da te oblake, ma što oni bili, zaista možemo dohvatiti - zaključila je Ana.