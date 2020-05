Ana Rucner o vjeri: 'Posljednjih godina imam razne spoznaje...'

Violončelistica Ana Rucner (37) gostovala je u emisiji 'Otvori spomenar' koja se emitira na kršćanskoj televiziji Laudato. Govorila je o uspomenama iz djetinjstva, glazbi koja povezuje ljude u najtežim trenucima i važnosti vjere u svom životu...

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kao djevojčica, kaže Ana, bila je vrijedna, marljiva i uredna.

- Sa šest i pol godina sam krenula u običnu školu i glazbenu. Navečer su bile probe, vikendi isto... Stalno je bio rad, red i disciplina, a odmor je bio aktivan. Ali kad sviraš instrument koji voliš onda je to uživanje, i kad nisam imala neki izlaz, sviranje mi je dalo sigurnost i nadu da će sve biti u redu. 31 godinu smo violončelo i ja partneri - ispričala je Ana. Iako djeca ne shvaćaju ispočetka klasičnu glazbu, Rucner je 'odmah sjela'.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Rucner kaže kako djeca u današnje doba imaju previše informacija i da roditelji trebaju svoje dijete usmjeriti, pratiti ga i uočiti čemu naginje.

- Dijete ne treba forsirati, protiv nečije volje nešto raditi jednostavno nema smisla. S 14 godina sam nekad htjela to čelo 'zafitiljiti', falilo mi je da budem jednostavna cura i da mogu izaći tu i tamo, ali roditelji su mi rekli: 'Ne, sad si se toga uhvatila pa ćeš to i odraditi'. Oni su odigrali veliku ulogu - zaključuje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ana je s Alanom Hržicom snimila pjesmu pod nazivom 'Jeshua'.

- Samo Bog zna koliki su darovi koje Alen ima, koliko to dopre do ljudi. To samo može Božja glazba. Zadnjih par godina imam razne spoznaje bez obzira na to što sam odrasla kao kršćanka, i išla nedjeljom na svete mise, ta dimenzija koju danas nosim je novi izazov, jedan novi put - kaže Ana.

Foto: Calimero Sport

Rucner već 15 godina ljetuje na Pagu i, šali se, osjeća se kao da je Pažanka, a riječi hvale ima i za njihove lunjske masline.

- Svaka ima svoju priču, i onda sam zaključila da idem ondje svirati i dovesti časne sestre i nisam znala kako ću jer nisam imala časne, a nisam htjela pjevačice obući u časne, meni je to uvreda. I našla sam ih, časne milosrdnice, i odlično su pjevale. Za to se kasnije Gospodin pobrinuo. Tražila sam časne koje bi pristale na takvo nešto jer je to ipak komercijalni videospot, nije koncert u crkvi. Predivno je bilo - pojašnjava Ana suradnju koju je imala sa zborom časnih sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog iz Zagreba kada su snimale pjesmu 'I Will Follow Him' iz filma 'Redovnice nastupaju'.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Naposljetku, violončelistica kaže kako je glazba ljubav.

- Bog je najveća ljubav, on nam je dao darove, pa tako i glazbu glazbenicima. Nek živi ljubav - rekla je za kraj citirajući hit Srebrnih krila.

