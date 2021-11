Bivša misica i Pipi djevojka Ana Sasso (58) udala se za kirurga Hrvoja Tomasovića (55) koji je bio poznat kao njezin dugogodišnji izvanbračni partner.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mi smo u braku, samo se to ne zna, nije nitko uspio popratiti, ali jesmo. Ja sam nikad sretnija i nikad zadovoljnija. Imam partnera koji me poštuje, cijeni, voli, prati, podržava... Što više da očekujem? To je najvažnije - ispričala je Sasso za RTL Exkluziv.

Ana iza sebe ima dva braka, s Nenadom Bareom Teklićem i Igorom Franceschijem, a kako kaže, sad je sretnija no ikada.

Prije nego su se Ana i Hrvoje vjenčali, bili su u izvanbračnoj zajednici koju su tada potvrdili na sudu:

- Imam legalnu izvanbračnu ženu. Najlegalniju moguću. O tome imam papir, sudsko rješenje o izvanbračnoj zajednici. Za to sam Anu morao tužiti da je sa mnom u izvanbračnoj zajednici i ona je to morala priznati pred sudom - rekao je Tomasović za Slobodnu Dalmaciju.

Sasso je nedavno prisustvovala izboru ljepote Miss Beauty Hrvatske, koji se održavao u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog gdje joj je uručena nagrada 'Timeless beauty' koju su uz nju osvojile žene koje su 'svojom ljepotom i radom prošlih desetljeća krasile medijski prostor'.

Ana se pojavila u baršunastoj ružičastoj haljini i oduševila manekenskom linijom.