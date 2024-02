Ana u 'Braku' kroz suze priznala da želi otići, Alen traži još jednu priliku: Možda se želi opravdati!

Parovi su imali prvu ceremoniju odluke u četvrtoj sezoni showa 'Brak na prvu', kada su trebali odlučiti žele li i dalje graditi odnos sa svojim bračnim partnerom, a stručnjaci su im pomagali da se suoče s izazovima koje nosi ovaj sociološki eksperiment. Dečki su se razdvojili od djevojaka kako bi svatko sam za sebe promislio kakvu odluku želi donijeti, a prije ceremonije kod Tine su naišle Ana i Tamara. Tini je bilo žao što Ana na jučerašnjoj večeri nije uspjela iznijeti svoju priču u cijelosti, a Ani je bilo žao što nije dobila podršku kakvu je očekivala.

- Osim Tiaga, dečki su stali na Alenovu stranu, ali od nekih sam cura više očekivala - rekla je.

Prvi su na pisanje odluke došli Lovre i Filip. Lovru je zanimalo što Filip sada misli o jučerašnjoj situaciji s Anom, ali Filip nije promijenio stav na što se Lovre nadovezao da nije ni on. Tamara je pričala Tini i Ani da su muškarci postali previše površni kad je o izgledu riječ te da se, primjerice, njoj Filip fizički svidio, ali joj karakterno ne odgovara.

- To nije osoba s kojom bih htjela biti - nastavila je dok su se Tina i Ana čudile što joj je Filip rekao da je šestica i da ne bi mogao biti s njom. Naposljetku su zaključile da Filip mora jako puno raditi na sebi.

Foto: RTL

Dečkima su se pridružili Alen i Tiago, kojeg je zanimalo kome se koja kandidatkinja najviše svidjela. Naravno, njemu je Tina najljepša dok je Filip rekao da ih nije ni gledao.

- Nije kulturno gledati tuđe žene - nadovezao se Lovre.

Pridružile su im se djevojke, a za njima i stručnjaci koji su napomenuli kako su primijetili da većina kandidata ima jako visoke kriterije, što na kraju vodi u frustraciju. Prvi su bili Tiago i Tina, kojoj se jako sviđa Tiagov karakter. Priznala je da su imali neke konflikte koje su riješili razgovorom, što se svidjelo stručnjacima. Tiago je otkrio da ga Tina privlači na fizičkom, intelektualnom i emocionalnom polju.

- I meni se Tiago sviđa na svim poljima. Što se tiče intime, zasad ide pomalo i željela bih da to ostane među nama - rekla je Tina.

Foto: RTL

Oboje su napisali da ostaju, i to Tina na portugalskom! Tamara i Nikolina komentirale su da su lijep par, Ani se plakalo dok ih je slušala dok je Lovre zaključio da će prestati biti par čim se kamere ugase.

Foto: RTL

Sljedeći su bili Nikolina i Anton, a stručnjaci su dobili dojam da Anton više proživljava eksperiment u nekom generalnom smislu nego što proživljava zbližavanje s Nikolinom. Otkrio je da se osjeća sigurno u prijateljskom odnosu s Nikolinom, no ona je rekla:

- Dobila sam dojam da izbjegava dati konkretan odgovor, sve je u rukavicama, diplomatski, a dovoljno smo zreli da možemo reći što mislimo. Smeta mi kad ljudi nisu direktni.

Foto: RTL

Kad su ga pitali što mu treba da se otvori Nikolini, opet je istaknuo da mu treba vremena, no stručnjaci su inzistirali da bude konkretniji.

- Ne znam čega se ti današnji muškarci boje, nećemo im ništa - rekla je Nikolina i dodala da bi od njega voljela dobiti više muške energije.

Foto: RTL

Oboje su na kraju napisali da ostaju - Nikolina ga želi još bolje upoznati i uz njega učiti na strpljivosti jer smatra da je vrijedan toga. Anton joj je zahvalio na lijepim riječima i obećao joj da će biti iskren i dati sve od sebe da je bolje upozna dok Tiago misli da mu se Nikolina ne sviđa jer voli mlađe djevojke. Stručnjaci su željeli razjasniti situaciju između Alena i Ane, koja je sve iznenadila kad je spomenula da nakon što joj je rekao da nije njegov profil cure - Alen joj je pokazao fotografiju djevojke kakvu želi.

Foto: RTL

- Prođe ti tad kroz glavu da ne vrijediš dovoljno, kao da nisam dovoljno dobra - kroz suze je rekla.

- Pa što si ne nađe vani manekenku? Što traži da mu je drugi nađu? Budi frajer pa je sam nađi! - šaptala je Klara Lovri dok je Ana pričala kako se nepovratno izgubilo poštovanje među njima.

Foto: RTL

Alen je objasnio da mu nije bila namjera povrijediti Anu, ali da je i on imao očekivanja koja nisu bila ispunjena. Stručnjaci su primijetili da ona sad zatvara vrata bilo čemu i da se ponaša isto kao Alen, no Ana je tvrdila da to nije isto. Njoj je nečiji izgled potpuno po strani, no Alen se nije složio s tim jer smatra da se svi pretvaraju i da sve u početku privuče izgled. Stručnjaci su uputili jasnu poruku da jučerašnja podrška Alenova ponašanja prema Ani nije bila u redu i da to nikako neće tolerirati.

Foto: RTL

- Iskrenost bez poštovanja je drskost - dodali su, a Ana je napisala da odlazi zato što se ne može samo ona truditi.

- Vidi se koliko je Alen hladna osoba. Opet je plakala, teško joj je i ako nije tvoj tip, daj je zagrli, nismo od kamena - rekla je Tina.

Foto: RTL

Alen je napisao da ostaje jer smatra da je ovaj eksperiment odlična prilika da se oboje izgrade barem kao individue.

- Je li to napisao da dobije prostora, da se opravda ili da pokaže neku svoju drugu stranu, da se trgne, vidjet ćemo idući tjedan - zaključila je Ana.

Foto: RTL

Čim su sjeli pred stručnjake, Filip je rekao da Tamara također nije njegov tip djevojke, ali ju je odlučio upoznati.

- Na kraju mi je prva liga, zafrkavamo se, najbitnije mi je da je atmosfera dobra i među nama nema ni tenzija, ni drame. Prvenstveno me guši loša energija, pa i između prijatelja - objasnio je.

Foto: RTL

Tamara je priznala da joj se fizički svidio, ali je primijetila da ne mogu naći nešto što im je zajedničko. Unatoč tome, oboje su otkrili da se dobro osjećaju jedno s drugim, uživaju u opuštenoj atmosferi i odlično funkcioniraju kao prijatelji. Napisali da ostaju, a kad su stručnjaci pitali Filipa zašto je tako odlučio, rekao je:

- Jako mi je draga i zabavno mi je s njom.

Za Renatu i Josipa stručnjaci su izjavili da su spoj nevjerojatnih različitosti, Renata se složila s njima i rekla:

- Trenutno osjećam samo prijateljstvo. Sviđa mi se što vidim dosad; brižan je, pažljiv, podrška mi je velika u svemu, što cijenim i jako mi je bitno.

Foto: RTL

Josipu se jako dojmio Renatin kompliment da nikad nije upoznala kompleksniju osobu, što znači da nije upoznala toliko kompliciranu osobu koja je jako simpatična i pozitivna.

- Meni je najvažnije da sam shvatio da je Renata dobra duša - nadovezao se Josip i priznao kako ga na prvu nije privukla kad je riječ o vanjštini, ali kako ju je upoznavao, postajala mu je sve draža.

Foto: RTL

Također, kaže da se samo prepiru oko dominacije jer Josip smatra da je dominantan i ne priznaje žensku dominaciju. Renata je komentirala kako mu namjerno popušta i da je ona dominantna u tom odnosu.

- Ne može biti dominantniji od nje ni da mu ovisi cijeli svijet o tome. Pojela ga je i to njega pali, što je najgore - komentirao je Lovre. Oboje su napisali da ostaju.

Foto: RTL

Ostali su još samo Klara i Lovre, a kako će proći njihov razgovor sa stručnjacima i što su odlučili, pogledajte sutra u 21.15.