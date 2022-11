Ana Žderić iz 'Života na vagi' o zarukama i zajedničkom životu: Stvarno nisam očekivala prsten

Sve je izgledalo jako smiješno, bar meni, rekla nam je Ana Žderić, kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi', koju je Dominik Kračun zaprosio ovih dana. Upoznali su se u showu, skupa prošli kroz brojne prepreke u emisiji i zaljubili se. Popričali smo s Anom, koja nam je otkrila kako je sve izgledalo.

Prije svega, čestitke na zarukama. Jeste li to očekivali?

- Hvala Vam, ja sam bila uvjerena da to ne očekujem, ali sam u podsvijesti to očekivala jer nam je taman bilo dvije godine veze. (uvijek sam zbivala šale na račun zaruka, a u podsvijesti sam se vidjela u tome).

Kako je sve izgledalo?

- Ja kada sam ugledala prsten jedno dvije minute sam zurila u njega i smijala se dok je Dominik za to cijelo vrijeme držao prsten.

Foto: Instagram/ kolaž

Je li Dominik bio drukčiji, nervozan?

-Ne, za čudo božje, ne.

Na fotki koju ste objavili vidi se prsten i torta, što se točno slavilo toga dana?

-To je moj poklon bio za 2 godine veze jer smo se dogovorili da si nećemo ništa kupovati od poklona, ali eto on me je malo zeznuo.

Živite li skupa ili možete s ponosom reći da vam je uspjela veza na daljinu?

- Da živimo skupa već 8 mjeseci u Zagrebu, tu i radimo.

Foto: Instagram

Jeste li već počeli razmišljati o vjenčanju, lokaciji, boji koja će dominirati ili ćete to postepeno, kad se slegnu dojmovi?

- Pa još nismo baš pričali jedino znamo da će svadba biti u Slavoniji i da će naravno biti velika svadba.

Pazite li i dalje na to da se dovoljno krećete kako se ne biste vratili na staro?

- Da, naravno da pazimo jer ne bih voljeli doći na staro jer znamo kakva je to muka.

Foto: Instagram

I za kraj, neki planovi za budućnost, neostvarene želje...?

- U budućnosti svakako želimo više putovati jer su to naše želje, ali korak po korak ispunjavamo sve naše zajedničke želje jer cijeli život je pred nama.

