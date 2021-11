Mlada pjevačica Anatacha Filimone (19) na audicijama je postavila velika očekivanja kada je osvojila direktan plasman u polufinale zahvaljujući zlatnom gumbu Martine Tomčić (46).

U polufinalu je Anatacha zasjala u glamuroznom izdanju i otpjevala kombinaciju pjesama 'How Will I Know' i 'I Wanna Dance With Somebody' omiljene pjevačice Whitney Houston.

Za svoj nastup osvojila je gromoglasnim pljesak i brojne pozitivne reakcije.

- Uz pjevački, scenski i karizma moment, definitivno imamo osobu za koju ja mislim da je ovdje zasluženo i ja bih jako voljela da je češće čujemo, ne samo kako pjeva, već i kako govori, da nam kaže svoje misli i osjećaje. Jer, nevjerojatno, ali ja sa 46 mogu od jedne predivne mlade žene od 19 godina jako puno naučiti. Hvala ti na tome - rekla joj je Martina, dok je Janko zaključio da će njezino ime nakon ovakvog nastupa svi upamtiti te da ga je ostavila bez teksta

- Bila si obučena opušteno, a dolazi sad bomba, eksplozija. Tvoj glas, razvaljuješ, kao da gledam neki strani program i mislim si da bar imamo ovo u Hrvatskoj. A imamo - rekla je Maja.

- Martina ima 'nos' za zlatne gumbe. U tvom pjevanju sam vidio i mali prkos, ovo je baš filmska priča - rekao je Davor.

Podsjećamo, Anatacha živi u Drnišu, odakle joj je majka, a njezin otac je iz Mozambika. U showu je Anatacha ispričala kako se htjela natjecati u “Supertalentu” već i prijašnjih godina, ali joj roditelji to nisu dopustili. Prije nego što je zapjevala, zamolila je sve roditelje da čuvaju svoju djecu i da ih ne tuku jer to smatra najvećom greškom.

- Bila sam maltretirana u školi i nitko me nije volio. Nisam imala prijatelje. Sve zbog različitosti od drugih, ponašanja, zanimacija, talenata, izgleda, boje kože, snova... Mislim da sam svima bila zanimljiva jer da nisam ne bi me maltretirali. Također, moje je ime svima neobično - ispričala nam je Anatacha.