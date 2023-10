Anatalia rasplakala Severinu u 'Superstaru', Huljić je skrivao suze: 'Ti si predivni dijamant!'

Anatalia Filimone Kević Zandamela (17) rasplakala je žiri 'Superstara' u novoj epizodi. Priznala je da joj je san pjevati u nekom realityju, a u slobodno vrijeme bavi se društvenim mrežama i snima za TikTok, na kojem ima 87 tisuća pratitelja! Anataliji je tata iz Mozambika, dok je mama Hrvatica.

Ova je tinejdžerica iz Drniša s ogromnom tremom ušla k žiriju.

- Mi smo tu zbog tebe! Treba li ti držati ruku? - podršku joj je odmah dala Severina, koja ju je i zagrlila.

Anatalia je za svoju prvu izvela 'The Greatest Love of All' dive Whitney Houston.

- Sva sreća pa sam uspio sakriti suze - priznao je Tonči pokazavši na svoje sunčane naočale.

- Ja ne mogu sakriti suze, ja sam sretna što sam u ovom showu zbog toga što sam vidjela neke divne ljude, ali ti si jedan predivan dijamant. Hvala ti što si došla ovdje, što si me vratila u neko djetinjstvo - rekla je Severina kroz suze.

- Trema ne može ubiti glazbu u tebi - zaključio je Tonči, a svi su jedna dočekali viknuti jedno veliko 'DA'.