Anđela: 'Bilo mi je jako teško. Najstariji sin imao mi je drugu kontrolu nakon operacije...'

U četvrtak sam se prvi put rasplakala. Najstarijem sinu mi je bila druga kontrola nakon operacije. Bilo mi je jako teško. Svoje emocije dosad nikada nisam ni pred kim pokazivala. Zadržavala sam to u sebi. Mislim da me to dovelo do ovog stanja. Vidim da sam to trebala iz sebe izbaciti, priznala je Anđela Akrap (32) prilikom vaganja u showu 'Život na vagi'.

Sin joj operirao tumor

Anđela živi u Novoj Mokošici kod Dubrovnika. U 'Život na vagi' prijavila se zbog zdravlja i svoje djece. Ima tri sina. Srednji je stopostotni invalid i, nažalost, to nije kraj njezinoj tužnoj priči jer je njezin drugi sin od 13 godina nedavno operirao tumor.

- Mislim da samo roditelji sa djecom s poteškoćama mogu razumijeti koliko je teško dijeliti emocije - govori Anđela.

'Ciljevi su da budu što bolji rezultati'

Kandidatkinja je u show ušla s 116,3 kilograma. Dosad je uspjela izgubiti tri kilograma, što je 2,6% tjelesne mase. Iako joj je teško, ne odustaje.

- Ciljevi su da na vagi budu što bolji rezultati i da se što bolje odradi trening. I što više šetnje - zaključila je ranije.