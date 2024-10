Anđelice su se vratile na pistu! Popularne revije godinama nije bilo zbog brojnih kontroverza...

Revija jednog od najpoznatijih brendova donjeg rublja, Victoria's Secret, ponovno se održala u utorak u New Yorku nakon čak pet godina. Zbog brojnih kontroverzi i sve slabije gledanosti, revija je 2019. bila otkazana.

Revija je prvi put organizirana 1995. godine, a do 1998. su već bili angažirani modeli poput Tyre Banks. Ljepotice su na pistu izlazile s krilima na leđima, zbog čega ih se već godinama naziva 'Anđelima', a već 2000-tih su taj nadimak nosile i modeli poput Adriane Lime, Mirande Kerr, Rosie Huntington-Whiteley, Naomi Campbell...

Foto: Andrew Kelly

Heidi Klum prošetala je pistom 2005., a njezin tadašnji suprug, glazbenik Seal je nastupio. Svake godine revija je postajala i sve veća glazbena senzacija pa su tako uz modele nastupali i velika imena poput Taylor Swift, Eda Sheerana, Ariane Grande...

Revija Victoria's Secret je 2018. imala najslabiju gledanost u povijesti

Godine su prolazile, supermodeli su šetali, dok publika nije promijenila ploču te je u jeku 'Mee Too' movementa 2018. revija imala začuđujuće slabu gledanost, najslabiju u povijesti. Od 10 milijuna gledatelja u 2010., gledanost je pala na svega tri milijuna te godine. Tada je ova kompanija odlučila otkazati reviju 2019. i poručila da će se baviti 'razvijanjem poruke' koju šalju, navodi Today.

Foto: Andrew Kelly

Stuart Burgdoerfer, direktor financija L Brands, roditeljske kompanije Victoria's Secret, tada je rekao kako će i dalje 'komunicirati sa svojim kupcima' no da neće raditi ništa slično reviji.

Model Adriana Lima walks with other models during the 2018 Victoria's Secret Fashion Show in New York City | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Otkazivanje ovog modnog spektakla došlo je nakon nekoliko kontroverzi koje su popratile sam brend. Ed Razek, tadašnji šef marketinga u kompaniji L Brands, jedan je od razloga. On je 2018. u intervjuu za Vogue rekao kako smatra da 'transseksualne osobe ne bi trebale biti uključene u reviju'.

- Zašto ne? Jer je ova revija fantazija! To je spektakl koji traje 42 minute, eto što je - poručio je tada. Kasnije se ispričao zbog svoje izjave.

- Da budemo jasni, svakako bismo angažirali transrodnog modela za reviju - rekao je u priopćenju na društvenim mrežama Victoria's Secreta te dodao da su transrodni modeli već dolazili na kastinge, no 'kao i mnogi drugi, nisu se probili, ali ne zbog spola'.

Direktor bio povezan s Episteinom?

Bez obzira na isprike i pojašnjenja, Razek je dao ostavku sa svoje pozicije u kolovozu 2019., a istog mjeseca je brend zaposlio prvog transrodnog modela, Valentinu Sampaio.

Dvije godine kasnije sa svoje pozicije je ostavku dao i Les Wexner, koji je bio izvršni direktor L Brandsa. Bila je to kulminacija kontroverzi koje su se gomilale godinama, a sve jer je Wexner navodno u prošlosti bio povezan s Jeffreyjem Epsteinom, koji je umro u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Dvojac se navodno upoznao još 80-ih, a Wexner je 2019. rekao kako ga je sram što je povezan s takvim čovjekom.

- Sve nas izdaju prijatelji. Na kraju dana ljudi vode tajne živote jer... su tako dobri u skrivanju svojih tajni - rekao je. Tvrtka L Brands se 2019. ogradila od Epsteina i poručila da su 'raskinuli sve veze' još prije 10 godina.

Navodi o maltretiranju

Tu nije bio kraj kontroverzama. The New York Times je 2020. objavio da se istražuje navodna kultura mizoginije i maltretiranja u kompaniji, a uključivala je razgovore s više od 30 trenutnih i bivših zaposlenika i modela.

Godinu dana kasnije, tvrtka Victoria's Secret se odvojila od L Brandsa te su tada promijenili način komunikacije sa svojim kupcima. Brend je uključio više različitosti, plus-size modele i fokusirali su se na pozitivnu sliku o tijelu u svojim kampanjama.

Foto: Andrew Kelly

U reviju se ove godine uključila Adriana Lima (43), koja nije bila model brenda od 2018. godine. Pistom je prošetala i Kate Moss (50), kao i njezina kći Lilla, Gigi i Bella Hadid, Irina Shayk...

Foto: Andrew Kelly