Anđelka nakon priča o razvodu objavila fotke samo sebe i sina

Glumica nije željela komentirati vijest o njezinom razvodu s Darijom Prpićem. Prošla su dva tjedna otkako je ta vijest odjeknula, no Anđelka se sada posvetila svome sinu i samoj sebi

<p>Nedavno je odjeknula vijest kako je došao kraj između glumice <strong>Anđelke Prpić</strong> (35) i <strong>Darija Prpića </strong>nakon devet godina braka. Za <a href="https://avaz.ba/showbiz/jet-set/578662/razvodi-se-popularna-andelka" target="_blank">Avaz.ba</a> vijest je o razvodu otkrio izvor blizak paru, a glumica na to nije htjela iznositi nikakve komentare.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Andrija voli nasmijavati svoje pratitelj</strong></p><p>Iako navode o razvodu nije željela komentirati, Anđelka je prije nekoliko mjeseci za Glossy iskreno priznala kako su joj najveća podrška u životu upravo sin i suprug. Prošla su dva tjedna otkako se počelo pisati o njezinom razvodu, a sada se Anđelka posvetila svojem sinu<strong> Jakši</strong> (7).</p><p>- S obzirom na to da imamo klinca od sedam godina, to je sad ta faza kada je on ultra zabavan, ima neke super zaključke i stavove, životne principe i onda je to slatko slušati i upijati - rekla je Anđelka nedavno. </p><p>Na društvenim mrežama objavila je nekoliko njegovih fotografija. Osim toga, objavila je nekoliko svojih fotografija kojima je poručila da joj godi odlazak u prirodu i šetnja.</p><p>- Mir i spokoj svima, pa i nama - napisala je u opis jedne od objavljenih fotografija.</p><p>S Darijem je u braku od 2011., a u više navrata se istaknula kako joj se kod supruga sviđa ta njegova 'višeslojnost', koju možda netko na prvi pogled ne primijeti.</p><p>- Kako sam ga upoznavala, tako sve do danas otkrivam uvijek nešto novo u vezi njega - ispričala je svojedobno. </p>