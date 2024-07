Anđelka podijelila prvu kćerinu fotku: 'Momenti za uspomene'

Odmor - momenti za uspomene, poručila je srpska glumica Anđelka Stević Žugić. Ovih dana je s kćeri Čarnom u Hrvatskoj, a koliko uživaju podijelila je u srijedu na Instagramu.

Zvijezda humoristične serije 'Andrija i Anđelka' Čarnu je rodila u svibnju prošle godine, a sve dosada ju nije pokazala na društvenim mrežama. Obišle su zebre, pulsku Arenu, a za kraj se Anđelka i osunčala pored bazena.

Foto: Instagram/screenshot

Foto: Instagram/screenshot

Četiri mjeseca nakon što je rodila, Anđelka je izmijenila zavjete sa suprugom Markom Žugićem. Prije njega bila je u braku s Darijem Prpićem. Marko je bio Darijev blizak prijatelj, a zbog atraktivne glumice je navodno ostavio dugogodišnju djevojku. Mjesecima se pratio njezin privatni život, razvod, nova ljubav...

- Ne bih to nazvala eufemizmom interes, nego više svojevrsnom medijskom kampanjom i halabukom na koju su se neki ljudi zakačili te je čak svjesno produljivali. Ne mogu reći da čovjeka to ne dira i da se u prvi mah istinski ne zapita zašto su ljudi takvi. No kako vrijeme prolazi, dođe i do toga da samo jednostavno želi da ga ostave na miru - rekla je Anđelka nedavno za Story.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell