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SVJETSKA ZVIJEZDA

André Rieu ostvarit će san dječjem pjevačkom talentu: Pogledajte kako se prijaviti

Piše 24sata,
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André Rieu ostvarit će san dječjem pjevačkom talentu: Pogledajte kako se prijaviti
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Foto: Marcel van Hoorn
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Odabrano dijete imat će jedinstvenu priliku izvesti božićni klasik 'Mary’s Boy Child' zajedno s Andréom Rieuom i njegovim Johann Strauss orkestrom pred čak 12.000 gledatelja

Admiral

André Rieu, čiji se koncerti diljem svijeta redovito rasprodaju, a za njegove nastupe publika često traži ulaznicu više, ovog će puta otvoriti vrata pozornice i jednom posebnom dječjem talentu. Svjetska zvijezda klasične glazbe traži mladi pjevački talent u dobi od 4 do 8 godina, s prekrasnim glasom i velikim snom, koji bi se pridružio njegovim čarobnim božićnim koncertima 'Christmas with André' u Maastrichtu.

Andre, Rieu, Athene
Foto: Marcel van Hoorn

Odabrano dijete imat će jedinstvenu priliku izvesti božićni klasik 'Mary’s Boy Child' zajedno s Andréom Rieuom i njegovim Johann Strauss orkestrom pred čak 12.000 gledatelja svake večeri, a koncerti će se održati 11., 12., 13., 18., 19. i 20. prosinca 2026.

Mladi pjevači (u dobi od 4 do 8 godina) mogu se prijaviti do nedjelje, 13. rujna 2026., slanjem videozapisa audicije. Prijaviti se mogu putem obrasca.

Andre, Rieu, Vrijthof
Foto: Marcel van Hoorn

- Bilo da je riječ o djevojčici ili dječaku velikog glasa i još većih snova - ovo bi mogla biti vaša prilika da zablistate - kaže André Rieu.

No, dok André Rieu traži najmlađi pjevački talent koji će mu se pridružiti na pozornici u Maastrichtu, publika u Hrvatskoj s nestrpljenjem odbrojava do 20. studenoga, kada će André Rieu i njegov Johann Strauss orkestar nastupiti pred zagrebačkom publikom.

Foto: PROMO

Tri mjeseca prije koncerta interes za nastup u Zagrebu već je izniman – za koncert se traži karta više, a veliki interes publike potvrđuje koliko je André Rieu omiljen među hrvatskom publikom. Njegov dolazak bit će jedan od velikih glazbenih događaja ove jeseni, a posebnost njegovih koncerata upravo je u tome što okupljaju publiku svih generacija i pretvaraju klasičnu glazbu u spektakl koji se pamti.

Tako će se priča o jednom velikom koncertu i jednom malom snu spojiti na najljepši mogući način – dok tisuće obožavatelja pokušava doći do svoje ulaznice, jedan mali pjevač ili pjevačica dobit će priliku stati uz njega na pozornici i ostvariti svoj veliki san. Ulaznice su u prodaji na Eventimu.

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