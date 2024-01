Andrea i Mislav još od početka 'Braka na prvu' su tim: Svadba će nam biti zabava za pamćenje'

Nakon showa dočekao nas je realni život. Nije nas štedio, ali smo se uspjeli dočekati na noge. Fokusirali smo se na posao što nam nije ostavljalo previše vremena jedno za drugo, no uspjeli smo graditi naš odnos, biti podrška jedno drugome i čuvati si leđa, govorili su prije tri godine Andrea Golubić i Mislav Pajdaković iz showa 'Brak na prvu' za RTL.

Nisu ni slutili da će u showu upoznati svoje srodne duše. Od prvog dana odlično su se slagali i ubrzo postali najveseliji i najsložniji par druge sezone. A između njih nije se rodilo samo prijateljstvo, već i ljubav - na svim su ceremonijama govorili istu rečenicu; da je to-to. Ni Mislav ni Andrea nisu ušli u show s mnogo očekivanja, baš suprotno, došli su iz zafrkancije, po novo životno iskustvo.

Foto: rtl

No dan po dan svog druženja shvatili su da imaju mnogo toga zajedničkoga, a kad se eksperiment približio svom vrhuncu, Mislav nije želio da bude kraj pa je kleknuo i pitao Andreu da postane njegova supruga i kada se ugase televizijske kamere. Ni pod razno, kažu, nisu mogli zamisliti da bi im se romansa mogla dogoditi pred kamerama, a kamoli prava ljubav. Jedini su par iz druge sezone koji je opstao i nakon što su se kamere ugasile. A tajna je uzajamno veliko poštovanje i razumijevanje.

- Nekako od prvog dana 'televizijskog braka' postali smo tim, a tako je i danas. Daleko od toga da je sve idila, ali ako imate povjerenje, to nekako podrazumijeva i strpljenje, a rezultat je taj da smo uvijek tu jedno za drugo, čuvamo si leđa, njegujemo taj naš posebni odnos kroz razne sitnice pažnje, ljubavi, smijeha i prijateljstva - rekli su tad. Par je više od tri godine zajedno, te iako u početku nisu dijelili fotografije na društvenim mrežama, danas to čine sve češće. Tako se Andrea jednom prilikom dotaknula osjećaja usamljenosti, te koliko je teško pronaći pravu ljubav u današnjem modernom svijetu.

Foto: Instagram

- Svjesna sam i jako dobro znam kako je to kad si solo i kako je danas teško naći 'nekog normalnog'. Živimo u svijetu gdje je sve lako i instant dostupno, a opet, ljudi nikad nisu bili usamljeniji i tužniji. Nitko o tom problemu usamljenosti javno ne progovara. Svi smo ponekad bili usamljeni, čak i ako nismo bili sami. I zbog toga nismo baš ništa krivi, niti smo više ili manje vrijedni... Kada sve dijelimo s nekim, nekako kao da manje tugujemo. Nekako je lakše, nego kada si sam. Često ta usamljenost preraste u tugu, tuga u patnju, zatim frustraciju i na kraju dovede do beznađa. Dovedemo se na kraju do toga da se prestanemo nadati ljubavi, jer toliko smo ju čekali, a nije došla - kaže Andrea.

Andrea ističe kako je prvenstveno najvažnije zavoljeti sebe kako bi prava osoba mogla doći.

Foto: Instagram

- Voljela bih svim ljudima poručiti sljedeće: Niste sami! Nikada nismo sami. A drugo, vjerujte mi, postoji tamo netko tko i vas želi ovako gledati, kao da ste jedini, njegovi, ma još i ljepše! Jer ste posebni. Jer ste svoji. Jer zaslužujete ljubav, iako možda više u to ne vjerujete. Svatko od vas. Zato, otvorite srce i zavolite prvo sebe, sa svim svojim manama a onda širite tu ljubav dalje, na sve ljude koje putem sretnete. Budite spremni za onog/onu koji/koja vam je već krenuo ususret i korača ka vama sigurnim korakom. Ta osoba postoji. Dolazi. Nemojte dozvoliti da se mimoiđete. Samo ljubav. Došlo je vrijeme da se volite - poručila je. Kako su izjavili prije dvije godine, njihova svadba je u planu, ali nije prioritet.

Foto: RTL

- Ionako već živimo kao da smo u braku. Sam čin ne bi puno toga promijenio, ali naši prijatelji su nestrpljivi jer znaju da će to biti zabava za pamćenje. Uređujemo stan, pripremamo novi zanimljivi poslovni projekt i zaista smo 200 na sat. Na ruci je i dalje vjenčani prsten, nismo ga nikada skinuli. A ljubav koja nas sada veže, neka bude zauvijek jer ionako je ona cilj svakog zavjeta - ističu. Andrea, kako je nedavno izjavila za RTL, sprema ''projekt života''.

- Trenutačno se nalazimo pred samom realizacijom projekta. Svoj sam optimizam dosad temeljila radeći na projektima u kojima su se vrlo brzo rješavale administrativne stvari. Kod nas to ipak ide nešto sporije, ali napokon se događa i teško se susprežem da se još malo strpim prije nego nastupi euforija. Ovo na čemu sada radim i užasno sam blizu realizacije, projekt je mog života i neću stati dok ga ne ostvarim. Nadam se da će to biti vrlo brzo -ispričala je. Za sebe kažu da su isti ljudi kakvi su bili prije 'Braka na prvu'.

- Samo bogatiji zato što smo jedno drugome unijeli u život ono najbolje što smo stekli prije nego što smo se sreli - rekli su.