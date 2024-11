Andrea zatvara tjedan u 'Večeri za 5', sastojci zbunili ekipu: 'Što je to konoplja? Vuče na travu...'

Virovitički tjedan zatvorit će poljoprivrednica Andrea Franjić (41) iz Čađavice. Andrea se opisuje kao zabavna, komunikativna i direktna. Vlasnica je OPG-a koji vodi sa suprugom, a bave se uzgajanjem voća i ljekovitog bilja. Andrea preferira talijansku kuhinju te najčešće priprema tjestenine i jela s povrćem. Voli pripremati velike gozbe i iskreno priznaje da se u show prijavila jer bi voljela biti na televiziji.

- Udana sam devet godina i imam dvoje djece te sam uglavnom sretna u braku. Po struci sam ekonomistica, no ne bavim se time, bavimo se poljoprivredom, proizvodimo voće, povrće - otkrila je o sebi Andrea.

- Humanitarna sam, otvorena, iskrena osoba i svima volim reći što mislim. To mi uvijek stvara probleme, no tako je to u životu - dodala je današnja domaćica.

U 'Večeru za 5' nije se, kaže, prijavila zbog pobjede.

- Prijavila sam se da pokažem da svašta radim, da ne sjedim samo u kući - ispričala je.

- Gosti mogu očekivati zabavnu večeru, vrhunsku hranu, vina, poklone, a ne kao što je bilo kod nekih. Jučer kod Martine mi se činila zategnuta atmosfera, no prožvakali smo. Da nekom poklonim rakiju od dva deci, mene bi bilo sram - zaključila je o večerama tijekom tjedna.

Za svoju večeru Andrea je pripremila zanimljive sastojke - konoplju, svježi kravlji sir, smuđ, krumpir, češnjak, šumsko voće, šafran.

- Konoplja... ne znam što je to, vuče na neku travu, nadam se da nije - komentirala je Lorena.

- Smuđ, mislim da ga nisam nikad jela, ok je ako ne bude kosti - dodala je Nada.

- Šafran ne koristim i ne znam je li mi odgovara - zaključila je, pak, Matea.

