Obavijesti

Show

Komentari 0
'ISTINSKA GLAZBENA ZVIJEZDA'

Andrej Plenković o Gabi Novak: 'Ona je ostavila neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Andrej Plenković o Gabi Novak: 'Ona je ostavila neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe...'
1
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Pamtit ćemo njen glas, ali i njenu osobnost, finoću, blagost i nježnost kojima je zračila, poručio je Plenković povodom smrti glazbene dive Gabi Novak...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je sućut u povodu smrti Gabi Novak istaknuvši da je bila istinska glazbena zvijezda koja je svojim izvedbama i repertoarom osvajala srca publike te ostavila neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe.

"S dubokom tugom primio sam vijest o odlasku velike dive hrvatske glazbe, neponovljive Gabi Novak. Njezine iznimne vokalne izvedbe, emotivne glazbene interpretacije i jedinstvena osobnost obilježile su dugogodišnju pjevačku karijeru u kojoj je superiorno vladala hrvatskom scenom, zajedno s Arsenom Dedićem, s kojim je osim obiteljskog dijelila i glazbeni put", istaknuo je premijer u poruci sućuti.

NERASKIDIVA VEZA FOTO Gabi i Arsen su u braku bili više od 40 godina: 'Bili smo u svemu zajedno, nije bilo tajni'
FOTO Gabi i Arsen su u braku bili više od 40 godina: 'Bili smo u svemu zajedno, nije bilo tajni'

Gabi Novak, dodao je, bila je istinska glazbena zvijezda koja je svojim pjesmama zauvijek obilježila naše, ali i živote mladih generacija u dolasku.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert
Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Svojim izvedbama i repertoarom osvajala je srca publike i postala uzor mnogima koji su došli nakon nje, a o njezinoj veličini svjedoči i niz osvojenih nagrada, među kojima je Porin za životno djelo. Pamtit ćemo njen glas, ali i njenu osobnost, finoću, blagost i nježnost kojima je zračila. Ostavila je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe koja takav gubitak nikada neće nadoknaditi", istaknuo je Plenković u sućuti obitelji Gabi Novak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminula je Gabi Novak
LEGENDARNA PJEVAČICA

Preminula je Gabi Novak

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina.
Tužna sudbina glazbene dive: Gabi Novak nedavno pokopala svojeg sina jedinca Matiju...
NAJTEŽI TRENUCI

Tužna sudbina glazbene dive: Gabi Novak nedavno pokopala svojeg sina jedinca Matiju...

Preminula je glazbena diva Gabi Novak. Udavala se tri puta, a s Arsenom Dedićem, svojim trećim suprugom, dobila je sina Matiju. Prije 10 godina ostala je bez supruga, a prije par mjeseci i bez sina...
Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'
ODLAZAK GLAZBENE DIVE

Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'

Gabi Novak, glazbena diva, preminula u 90. godini. Poznati se opraštaju emotivnim porukama. Jacques Houdek, Luka Nižetić i drugi izražavaju tugu i zahvalnost za njen doprinos glazbi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025