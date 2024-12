Andrew Garfield iskreno o majci i gubitku: 'Svake godine radim to na godišnjicu njezine smrti'

Andrew Garfield (41) i Florence Pugh (28) glavni su protagonisti u novom romantičnom filmu 'We Live In Time' koji izlazi prvog siječnja. Povodom premijere filma odradili su puno promotivnih intervjua, a u jednom se glumac posebno otvorio.

- Moja mama je imala najbolji recept za kekse s komadićima čokolade, radim ih za svaku godišnjicu njene smrti i rođendana - podijelio je glumac za Sky news.

Njegova majka, Lynn Garfield preminula je 2019. godine nakon izgubljene borbe s rakom gušterače. Andrew i Lynn bili su izrazito bliski te je prilikom intervjua podijelio kako održava povezanost s njom. Kada peče njezine posebne kekse uvijek ih par ostavi sa strane za nju, našalio se da to možda podsjeća na tradiciju ostavljanja keksa za Djeda Mraza.

- Imam njen parfem kući, koji je mama nosila dok sam bio dijete. Imam ga na vrlo posebnom mjestu - dodao je i rekao kako ga uvijek pomiriše kada mu je to potrebno.

Film 'We Live in Time' prikazuje jednu vezu kroz tri različita vremenska razdoblja i mijenja se naprijed-natrag između njih. Prati par od njihovog prvog susreta u kojem Almut (Florence) pregazi Tobiasa (Andrew). Iako je glumac nakon teškog gubitka uzeo pauzu od novih filmova, ovaj scenarij nije mogao odbiti.

- To je bilo vozilo i plovilo kroz koje sam mogao istraživati gubitak i ljubav, te cijenu života življenog u potpunosti. Stvarnost, postavka, koja kaže da, ako volimo stvari, ako volimo ljude, ako volimo život, tada je u to ugrađen i gubitak onih stvari koje volimo. Nema načina da se to izbjegne, stoga slavimo - rekao je za Collider.