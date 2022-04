Andrew Garfield uzima pauzu od glume: 'Želim neko vrijeme biti obična osoba, odmoriti se'

Idem se malo odmoriti. Moram se ponovno kalibrirati, preispitati što želim sljedeće raditi, tko želim biti i samo želim neko vrijeme biti obična osoba, izjavio je glumac Andrew Garfield (38) te potpuno šokirao obožavatelje.

Zvijezda Spider- Mana najavila je ovu šokantnu vijest za Variety. Osim toga, dao je naslutiti i da mu je prethodna sezona dodjele nagrade Oscara bila pomalo naporna. Nazvao ju je 'mašinom za pranje rublja' te dodao 'mora neko vrijeme biti malo običan'.

Glumac se prošle godine pojavio u blockbusteru Spider-Man: No Way Home te dobio nominaciju za Oscara 2022. za Tick, Tick ... Boom!. Osim toga, glumi u Hulu seriji Under the Banner of Heaven, čija je premijera zakazana za danas. Izjavio je nedavno i da ne planira ponoviti ulogu superjunaka, usprkos uspjehu posljednjeg filmskom nastavka.

Trebao je sljedeće glumiti u BBC-jevoj adaptaciji Brideshead Revisited s Cate Blanchett, Ralphom Fiennesom i Rooney Marom u glavnim ulogama, ali redatelj serije Luca Guadagnino otkrio je kako je projekt ipak odgođen do daljnjega.

Neposredno prije dodjele Oscara prekinuo je, navodno, ljubavnu vezu s manekenkom Alyssom Miller (32) te je tako na dodjelu prestižne nagrade došao sam.

- Andrew i Alyssa bili su stvarno prekrasan par i stvari su isprva tekle sjajno. Bili su zajedno neko vrijeme prije nego što su izašli u javnost, ali zbog gustog poslovnog rasporeda rijetko su se viđali. Povrh toga, postalo je jasno da među njima postoje neke razlike i odlučili su da je bolje da se razdvoje, barem za sada - izjavio je izvor blizak paru te dodao kako su se su se udaljili tijekom njegovog snimanja filma Nightcrawler.

