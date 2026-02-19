Brat kralja Charlesa uhićen je, navode britanski mediji, i to zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti.
Andrewa uhitili na rođendan. Čeka ga zatvorska ćelija samo s krevetom i wc školjkom
Posrnuli Andrew jednom se ženio i to sa Sarah Ferguson. Godine 2011. objavljeno je kako je Jeffrey Epstein pomogao Ferguson u financijskoj krizi, što je dodatno opteretilo njezin javni imidž. Andrewova povezanost s Epsteinom dovela je do toga da se 2019. povuče iz javnih kraljevskih dužnosti.
Najdulje što bivši princ može biti zadržan je 96 sati – ali to bi zahtijevalo višestruka produljenja od strane viših policijskih časnika i sudaca Magistrates Court-a, piše BBC.
U većini slučajeva osumnjičenici se zadržavaju 12 ili 24 sata, a zatim se ili podižu optužnice ili se puštaju uz daljnju istragu. Andrew će biti smješten „u ćeliju u pritvorskoj jedinici“ sa samo „krevetom i WC-om“, gdje će čekati svoj policijski intervju.
Odlukom njegova brata, kralja Charlesa III., krajem 2025. godine formalno mu je oduzeta titula princa i oslovljavanje "Njegova Kraljevska Visost", što predstavlja kulminaciju dugogodišnjeg skandala koji je prijetio narušiti ugled cijele monarhije. Bio je to potez bez presedana u modernoj povijesti, iznuđen nizom loših procjena, kompromitirajućih prijateljstava i teških optužbi za seksualno zlostavljanje.
Javnost još uvijek očekuje odgovore na pitanja:
Specifičnosti optužbi koje policija istražuje
Koje su informacije navele policiju Thames Valley da uhititi bivšeg princa
Gdje se Andrew trenutačno nalazi
Je li već ispitan
Još 2019. odstupio je od kraljevskih dužnosti zbog skandala vezanog uz njegovog pokojnog prijatelja Jeffreyja Epsteina koji je bio u zatvoru pod optužbom da je priređivao pedofilske orgije. Princ je od 1986. do 1996. bio u braku sa Sarah Ferguson (60), s kojom ima dvije kćeri, princeze Eugenie (29) i Beatrice (31). Nakon što im je brak propao, princ Andrew ljubio je mnoge, među kojima je i bivši model Monika Jakišić (41).
