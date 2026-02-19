Andrewa uhitili na rođendan. Čeka ga zatvorska ćelija samo s krevetom i wc školjkom

KOLIKO DUGO GA MOGU DRŽATI

Najdulje što bivši princ može biti zadržan je 96 sati – ali to bi zahtijevalo višestruka produljenja od strane viših policijskih časnika i sudaca Magistrates Court-a, piše BBC.

U većini slučajeva osumnjičenici se zadržavaju 12 ili 24 sata, a zatim se ili podižu optužnice ili se puštaju uz daljnju istragu. Andrew će biti smješten „u ćeliju u pritvorskoj jedinici“ sa samo „krevetom i WC-om“, gdje će čekati svoj policijski intervju.