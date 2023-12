Andrija Jarak za 24sata: 'U crnoj kronici sam 30 godina, najgori se slučajevi još nisu riješili...'

Prije dvije godina sam otišao s Nove TV na RTL i dogovorio da ću imati autorsku emisiju. Mislili smo prvo raditi talk show, pa light show. Na kraju smo zaključili da je ovaj 'true crime' nešto gdje sam ja doma i što u ovom trenutku nitko ne radi na hrvatskome tržištu. Vrlo malen tim, suautor Dario Todorović, istraživačka novinarka i producentica Marijana Čikić i ja, za početak smo odabrali četiri slučaja za koja smo mislili da su intrigantna. Radili smo dugo, 14 mjeseci jer su teme komplekse i teško je naći sugovornike.

Govorio nam je tako Andrija Jarak, cijenjeni istraživački novinar, o svome dokumentarnome serijalu 'Dosje Jarak', koji se prikazuje na RTL-u. Do sad su prikazane dvije od četiri epizode kojima je bacio svjetlo na nezapamćene zločine koji su šokirali Hrvatsku, donio je emotivne ispovijesti sugovornika pogođenih ovim tragedijama...

'Birali smo teme opće poznate hrvatskoj javnosti'

- Birali smo teme koje su opće poznate hrvatskoj javnosti, a od kojih su neke pravomoćno zatvorene. Sudeći po reakcijama i gledanosti, mislim da smo pogodili. Ivo Pukanić ubijen je 300 metara od katedrale, Ivana Hodak u strogom centru Zagreba, Ivan Korade digao je zastavu na kninsku tvrđavu i bio najpopularniji Hrvat tog dana, a 13 godina kasnije ubio petero ljudi. Riječ je poznatim osobama i strašnom slučaju, a iza kojih su ostali neki repovi - objasnio je Jarak.

'Bilo je stotine verzija'

Prve dvije epizode 'Dosjea Jarak' obrađuje ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića. Prošlo je 15 godina od nezapamćenog smaknuća u centru Zagreba, a odgovore na brojna pitanja još uvijek čekaju i obitelji koje se nose s nenadoknadivim gubitkom

- Više od 90 posto ljudi ne vjeruje da je Mladen Šlogar ubio Ivanu Hodak. Meni je nevjerojatno intrigantno. Nadam se da smo otkrili nešto što javnost dosad nije znala. Ono što je vrlo bitno, imamo ljude koji su radili istragu. To su oni s imenom, prezimenom i autoritetom, sa stručnim referencama i oni govore što se tu dogodilo. Bilo je stotine verzije i nijedna nije išla na Šlogara, zato donosimo obje strane i svjedočanstva ljudi. Ne mogu ja sugerirati, ali stavili smo na stol dvije strane pa nek ljudi procjene - ispričao je Jarak.

'Dosje Jarak' već je s prvim emitiranjem pokazao veliki uspjeh. Prve dvije epizode bile su jako gledane.

- To nam znači jako puno zato što kad smo krenuli raditi bilo je vrlo riskantno. Bilo mi je bitno da se vratim s kvalitetnim proizvodom. Drago mi je da su neki ljudi dobili priliku na ovom projektu pokazati što znaju. Prije svega mislim na mog kolegu Daria Todorovića, koji televiziju ima u malenom prstu. Prije ovog formata nije vremena niti prostora pokazati se - rekao je.

'Ljudi u Hrvatskoj su jako isfrustrirani'

Tvrdi da ljude ništa ne zanima kao crna kronika.

- Zašto crna kronika? Mislim da su ljudi u Hrvatskoj jako isfrustrirani zbog toga što se najgori slučajevi još nisu istražili. Mislim na afere koje se nikad nisu riješile do kraja, pretvorbu u privatizaciju.. U pretvorbi u privatizaciju, imamo jedinu presudu za ratno profiterstvo, Ivi Sanaderu. Po tome ispada da je Ivo Sanader jedini ratni profiter u Hrvatskoj, naravno da je to laž. Zbog svega toga ljudi vole gledati crnu kroniku. Bitan detalj je i što sam ja o svim ovim događajima uživo izvještavao. Vidio sam što je istraga, čuo sam što je netko rekao. Bio sam na licu mjesta. Nisam morao konzultirati Google tražilicu - ispričao je.

Koliko se vaš dojam o slučajevima razlikuje od onoga dok ste izvještavali i danas kad ste napravili ove serijale?

- Nisam znao kakav će biti ishod. Bio sam siguran da će naći nalogodavca počinitelja Pukanića. Ne znam zašto Državno odvjetništvo i Uskok nisu išli dalje. Donijeli smo nove detalje. Prvi put govori njegova kćer Sara i sestra Anka. Pokazali smo skuter s kojeg je aktiviran eksploziv i kako se Pukanić zaintrigirao za temu duhanske mafije. Čitav niz detalja koji bi mogli angažirati odjel za hladne slučajeve koje je MUP imao.

'Priča o Ivanu Koradeu stravična je na nekoliko razina'

Četvrta epizoda 'Dosjea Jarak' ticat će se generala Ivana Koradea, zbog kojeg Zagorje nije spavalo danima.

- Kad se dogodilo to ubojstvo, bio sam u Zagorju 7-8 dana. Dok ga nisu pronašli i nije izvršio samoubojstvo. Stravična je to priča na nekoliko razina. Te 2008. ubio je prvo svog suborca i prijatelja. Neosporno je Ivan Korade bio ratni heroj koji je vodio sedmu brigadu Pume, koja je izašla na najteža ratišta. Neosporno je da je ušao prvi u Knin, odlikovan, cijenjen, ali imao je ozbiljne zdravstvene probleme. Kad su ga prisilno umirovili 1996.,1997., maltretirao je po Hrvatskome Zagorju. Ljudi o tome nisu smjeli pričati. Što je radila država tih 13 godina? Je li mu se moglo pomoći? Njegova obitelj je zauvijek označena. Moglo se pomoći njemu i njegovoj obitelji, ali strašno je to završilo. Grozna su svjedočanstva tih ljudi - prisjeća se.

Kome su se ti ljudi mogli obratiti?

- Država treba biti ustrojena da bude servis građanima. Nisu se mogli nikome obratiti. George Bush dolazio je u Zagreb, a niti 30 kilometara zračne linije neki general u mirovini ubija ljude po šumi. Bilo je to vrijeme paranoje i straha. Kad je počinio samoubojstvo, svi su odahnuli. Njega je tražilo 3000 policajca. Bio je teški dijabetičar. Uspjeli su ga pronaći, no ne znam bi li ga uspjeli uhvatiti da je bio u fizičkoj formi.

Trideset godina u crnoj kronici, ali i dalje ga se može šokirati

Jarak je bio tamo i nije mu bilo svejedno.

- Užas. Razgovarao sam s prijateljem njegova sina. Grozno je slušati te ljudske tragedije, sudbine. Možeš ti glumiti da te briga, ali nije to tako lako. Kad se dogodi ubojstvo kriminalca, nije to tako emotivno, ali kad slušaš te priče ljudi je. Stres je najskuplja hrvatska riječ. Novinarstvo je stres - istaknuo je Andrija.

Iako je već trideset godina u crnoj kronici, i dalje ga neke stvari mogu šokirati.

- Može me šokirati da savjetnik ministra traži dio novca za reklamu iako ima zajamčenih 3 milijuna eura prihoda. Plinska afera, da su ljudi koji su opljačkali ovu zemlju danas ugledni građani, tko god ima priliku bježi iz zemlje. Vozio sam se neki dan praznom autocestom i pitao sam se je l' možemo išta napraviti u Lijepoj Našoj što valja - ispričao je.

'Volio bih napraviti s Gotovinom veliki intervju'

Dotaknuo se i troje djece, koje dijeli sa suprugom Ivanom.

- Moja žena je odgojila djecu, a sve drugo je laž. Nisam nikad bio doma. Ona ih je odgojila da budu normalni i pošteni. Nadam se da smo uspjeli, da nisu snobovi, da cijene svaki euro i da se moraju boriti kroz život. Ide im na živce jako moj posao. Kad ih pitaju je l' tebi Andrija tata, onda im je to bez veze. I to je dobro - rekao je.

Otkrio je i koje mu je najdraže javljanje uživo i projekt osim 'Dosjea Jarak'.

- Oslobađanje generala Ante Gotovine i Markača, ulazak u EU, Hrvatska nogometna reprezentacija, kad su uhvatili Dragana Paravinju jer sam pokrenuo priču o Antoniji Bilić. Sudjelovao sam na vojnom mimohodu 2015. i pamtit ću to cijeli život.

Ima i neostvareni san.

- Volio bih napraviti intervju s Gotovinom, ali u formi dva sata. To je čovjek koji ima puno toga za reći, kojega ljudi doživljavaju kao krutog vojnika. Imao sam priliku s njim razgovarati privatno i neformalno, a on je puno širi i viši do toga. Drugo ne znam. Volio bih da smo svi skupa sretni i zadovoljniji, da naša djeca imaju perspektivu, da nikad ne prodamo nacionalne parkove, vode i šume i da Hrvatsku preuzmu oni koji su rođeni nakon devedesetih jer nemaju nikakve hipoteke. Volio bi da ljudi koji vole ovu zemlju, malo više vole i da malo više brinu o njoj. Jer mi drugu nemamo - rekao je te dodao:

- Dosje Jarak neće stati. Radimo intenzivno na nastavcima. Nećemo samo imati brutalna ubojstva. Bit će gospodarskih afera, radimo predano i marljivo.

