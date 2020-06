Andrija je podržao Đokovića: 'Negativan sam i drago mi je što smo bili u istom prostoru'

Nakon Zadra 'Adria Tour' trebao se igrati još u Banja Luci i Sarajevu (ekshibicijski meč Đokovića i Damira Džumhura), ali to je sada sve otkazano. Turnir u Crnoj Gori otkazan je još ranije

<p>Čast mi je što sam sa tobom bio u istom prostoru. Znaš i sam da pravi ljudi, iskreni, u vremenu laži i kukavičluka trpe najviše, zato sam uz tebe brate, napisao je u glumac <strong>Andrija Milošević</strong> (41) u opisu fotografije na kojoj pozira s najboljim tenisačem svijeta, <strong>Novakom Đokovićem</strong> (33). </p><p><strong>POGLEDAJTE KAKO JE IZGLEDAO KORONA PARTY U BEOGRADU: </strong></p><p>Ovih je dana u fokusu javnosti 'Adria Tour', teniski turnir humanitarnog karaktera, ali ne zbog onog zbog čega bi inače bio - druženja i savršenog sportskog okupljanja vrhunskih tenisača, već zbog korona virusa. Nakon što su se Đoković, <strong>Borna Ćorić</strong> (23), <strong>Marin Čilić</strong> (31), <strong>Goran Ivanišević </strong>(48) i mnogi drugi opustili na jednoj zabavi u Beogradu nakon prvu stanicu 'Adria Toura' u Beogradu, na kojoj je bio zaraženi košarkaš, svi su oni stigli u Zadar i ondje igrali spomenuti turnir.</p><p>Zatim su krenula testiranja na korona virus i <strong>Grigor Dimitrov</strong> (29), Đoković, Ćorić i još neki bili su pozitivni. Krenula su razne polemike oko toga jesu li se trebali testirati prije ulaska u Hrvatsku, je li uopće bilo vrijeme za organizaciju ovog turnira s obzirom na pandemiju, je li se sve to moglo izbjeći...</p><p>Dakako, napadali su Đokovića, koji je i pokrenuo taj projekt, pa ga je zbog toga počeo 'braniti' glumac Milošević, poznat iz serije 'Andrija i Anđelka'. </p><p>- Testirao sam se i nalaz je negativan. Ljudima koji su zaraženi želim brz oporavak - poručio je glumac i tako pokušao ljudima skrenuti pažnju na to da nisu svi koji su se susreli s Đokovićem nužno pozitivni na korona virus. </p><p>Nakon Zadra 'Adria Tour' trebao se igrati još u Banja Luci i Sarajevu (ekshibicijski meč Đokovića i Damira Džumhura), ali to je sada sve otkazano. Turnir u Crnoj Gori otkazan je još ranije. </p><p>- Nažalost, zbog svih događaja posljednjih dana donijeli smo odluku da je sada najvažnije da se epidemiološka situacija stabilizira, kao i da se svi oporave - rekao je direktor 'Adria Toura', Novakov brat Đorđe. </p>