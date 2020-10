Andrijana i Kristina osmislile su dosad neviđeni dvoboj na Farmi

<p>Naporan dan koji je obilježilo branje grožđa farmeri su odlučili privesti kraju zajedničkim druženjem u kuhinji. Dok se među kandidatima osjeća napetost zbog iščekivanja Kristinine odluke o odabiru drugog duelista u dvoboju, neki su se od njih odlučili našaliti na tu temu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Glavna zabavljačica bila je Andrijana koja je Silviju i Sanji odlučila otkriti tajni dogovor između nje i Kristine. „Riječ je o veličini… To imamo Kristina i ja. Možda je kod mene to nešto veće, a kod nje manje. Dosta je uočljivo na ženskom tijelu“, rekla je Andrijana, navodeći Silvija da pokuša pogoditi o čemu je riječ.</p><p>Iako je odlučila da će to ostati iznenađenje, na Silvijev nagovor Andriana je ipak otkrila njihov tajni dogovor. „Rekla mi je da idemo na dvoboj sisa“, šapćući je otkrila Andrijana, pa nastavila: „Mi imamo jedna drugoj pravo ocijeniti koje su tvrđe, koje su mekanije, koje se ponašaju ovako s obzirom na stupanj okretaja''. Zbijanju šala pridružila se i Sanja koja poručila: „Obje imaju velika prsa, jedna ima malo pojačana, naravno – nadogradnja, jedna ima prirodna. Pa eto, čisto malo zezanje na tu temu“.</p><p>Detalje dogovora Adrijana je odlučila podijeliti sa svima, pa je tako otkrila: „U biti je Kristina odredila već jučer tih pet faktora koja bi mogla pobijediti u tom prsnom duelu, nazovimo ga tako“. Ubrzo su se priključili i ostali farmeri, a zadnja je stigla Kristina koja je spremno prihvatila šalu na vlastiti račun.</p><p>Kako je farmerima bilo u branju grožđa i tijekom pravljenja vina, gledatelji će doznati u večerašnjoj emisiji. </p>