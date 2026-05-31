ANEKTA Da vas čujemo! Tko je vaš favorit za pobjedu u TLZP-u?

Nakon 12 emitiranih epizoda i ukupno 96 impresivnih transformacija, u nedjelju od 20.15 na rasporedu je spektakularno finale jubilarne desete sezone hit showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ u kojem ćemo doznati ime pobjednika ili pobjednice ove iznimno uzbudljive sezone.

Od ukupno osmero kandidata, u utrci za pobjedu našli su se finalisti Sven Pocrnić, Lovro Juraga, Iva Ajduković i David Amaro, koji su kroz dosadašnje emisije osvojili najveći broj bodova, dok će Laura Sučec, David Balint, Dora Trogrlić i Nora Ćurković finalnu večer uveličati revijalnim duetima.

Rekorder sezone po broju pobjeda, Sven Pocrnić, u finale ulazi s čak četiri trijumfa koje je ostvario transformacijama u Britney Spears, Kääriju, Mariah Carey i Domenica Modugna, te priprema poseban posljednji nastup.

U natjecanje za pobjedu ulazi i glumac Lovro Juraga koji je tijekom sezone upisao dvije pobjede kao Vice Vukov i Damiano David te se istaknuo uvjerljivim imitacijama i sjajnim vokalom.

Mjesto u finalu zauzela je i pjevačica Iva Ajduković koja je dvije pobjede ostvarila kao Adele i Barbara Pravi te kroz sezonu pokazala iznimne vokalne interpretacije.

Finalnu večer posebnim emocijama dočekuje i David Amaro koji je sezonu otvorio pobjedom kao Melody te se kontinuirano držao pri vrhu.